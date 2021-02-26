Binlerce kişiye erken emeklilik yolu için gelişmeler yakından takip ediliyor. Yapılandırma teklifinde, yaşı gelmesine rağmen prim borcu yüzünden emekli olamayan binlerce kişiye emeklilik çıktı. Prim borçlarını ödeyemediği için emekli olamayan vatandaşlar, prim borçlarını yapılandırıp emekli olabilecek. Kendi işini yapanlar ise Bağ-Kur üzerinden emekli oluyor.
YAPILANDIRMADAN BİNLERCE KİŞİYE EMEKLİLİK
Yapılandırma teklifinde , yaşı gelmesine rağmen prim borcu yüzünden emekli olamayan binlerce kişiye emeklilik çıktı. Prim borçlarını ödeyemediği için emekli olamayan vatandaşlar, prim borçlarını yapılandırıp emekli olabilecek.
Bağkurlu olan ve prim borçları nedeniyle daha önce sigortalılık süreleri durdurulanlar ya da hak sahipleri, yasa çıktıktan sonra 2 ay içinde SGK'ya ihya başvurusu yapacak. Gecikme faizi yerine enflasyon farkı ve anaparayı Şubat ayına kadar ödemeleri durumunda durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek. Borcun tamamını ilk taksit döneminde yatırmayanların ihya işlemi geçerli olmayacak. Böylece prim eksiği olan ve yüksek prim borcu nedeniyle emekli olamayanlara fırsat doğacak.
SÜRELER DONDURULACAK
Bu süreler emeklilik için geçerli olmayacak. Geçmişte borçlarını yatırmayanlar faaliyetlerini sürdürüyorsa 1 Kasım 2020'den itibaren Bağ-Kur kayıtları yeniden başlayacak.
Bağ-Kur'lu olup da prim borçları nedeniyle daha önce sigortalılık süreleri durdurulanların kendileri veya hak sahipleri, yasa çıktıktan itibaren 2 ay içinde SGK'ya ihya başvurusunda bulunabilecek.
Gecikme faizi yerine enflasyon farkı ve anaparayı Şubat ayına kadar ödemeleri durumunda durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek. Borcun tamamını ilk taksit döneminde yatırmayanların ihya işlemi geçerli olmayacak. Böylece prim eksiği olan ve yüksek prim borcu nedeniyle emekli olamayanlara fırsat doğacak.