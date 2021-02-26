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    • SGK
    • 26.02.2021 13:10
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    • 21.05.2021 16:06
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    prim ödemesi nasıl geri alınır? nedir? İşte milyonları ilgilendiren haberin detayları...

    Sosyal Güvenlik kanununda ve mevcut gidişatta uygulanan mevzuatlarda, sigortalı vatandaşların emekli olabilmeleri için çalışılmayan yarıyılları geriye dönük borçlanarak ödeme yapma olanağı bulunmuyor. Fakat bazı ayrıcalıklardan faydalanarak vatandaşların toplu para ödeme yapıp senelerce çalışmaktan kurtulup erken emekli olma fırsatı bulunuyor.

    takvim.com.tr
    İHYA sistemi hayat kurtarıyor! SGK’dan kolay emeklilik imkanı!

    Binlerce kişiye erken emeklilik yolu için gelişmeler yakından takip ediliyor. Yapılandırma teklifinde, yaşı gelmesine rağmen prim borcu yüzünden emekli olamayan binlerce kişiye emeklilik çıktı. Prim borçlarını ödeyemediği için emekli olamayan vatandaşlar, prim borçlarını yapılandırıp emekli olabilecek. Kendi işini yapanlar ise Bağ-Kur üzerinden emekli oluyor.

    YAPILANDIRMADAN BİNLERCE KİŞİYE EMEKLİLİK

    Yapılandırma teklifinde , yaşı gelmesine rağmen prim borcu yüzünden emekli olamayan binlerce kişiye emeklilik çıktı. Prim borçlarını ödeyemediği için emekli olamayan vatandaşlar, prim borçlarını yapılandırıp emekli olabilecek.

    Bağkurlu olan ve prim borçları nedeniyle daha önce sigortalılık süreleri durdurulanlar ya da hak sahipleri, yasa çıktıktan sonra 2 ay içinde SGK'ya ihya başvurusu yapacak. Gecikme faizi yerine enflasyon farkı ve anaparayı Şubat ayına kadar ödemeleri durumunda durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek. Borcun tamamını ilk taksit döneminde yatırmayanların ihya işlemi geçerli olmayacak. Böylece prim eksiği olan ve yüksek prim borcu nedeniyle emekli olamayanlara fırsat doğacak.


    SÜRELER DONDURULACAK

    Bu süreler emeklilik için geçerli olmayacak. Geçmişte borçlarını yatırmayanlar faaliyetlerini sürdürüyorsa 1 Kasım 2020'den itibaren Bağ-Kur kayıtları yeniden başlayacak.

    Bağ-Kur'lu olup da prim borçları nedeniyle daha önce sigortalılık süreleri durdurulanların kendileri veya hak sahipleri, yasa çıktıktan itibaren 2 ay içinde SGK'ya ihya başvurusunda bulunabilecek.

    Gecikme faizi yerine enflasyon farkı ve anaparayı Şubat ayına kadar ödemeleri durumunda durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek. Borcun tamamını ilk taksit döneminde yatırmayanların ihya işlemi geçerli olmayacak. Böylece prim eksiği olan ve yüksek prim borcu nedeniyle emekli olamayanlara fırsat doğacak.

        İHYA SİSTEMİ NEDİR?

        Hastanelerde bakınmak için ödenen GSS, askerlik, yapılan doğum gibi borçlanmaları geri iade alabiliyorsunuz. Toplu para alanları emekli ihtimali kalmıyor ancak emekli olduğunuzda alacağınız parayı geri alabiliyorsunuz. Parayı alıp tekrardan Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlar için ihya devreye giriyor. İHYA, paraları alanlar için işlerini düzeltince tekrardan geçmiş borcunuzu ödeyerek emekli olma şansı veriyor. Aradaki boş geçen günler için faizde alınmıyor.

        MİRASÇI DA ALABİLİR

        Tüm şartlar sağlandığında emeklilik hakkına kavuşmayanlar için miraçlılar da bu parayı alabiliyor. Ölüm aylığı, dul aylığı ve yetim maaşı almayan mirasçılar SGK'dan çalıştığı döneme kadar olan mirasçı parası alabiliyor.
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