Ekstra olarak alternatif doğrulama şekilleri ise şu şekildedir:

Mobil imza kullanarak kimlik doğrulama.

Elektronik imza kullanarak kimlik doğrulama.

İnternet bankacılığı ile kimlik doğrulama işleminde bulunulabilmektedir.

Kimlik doğrulama işlemi bittikten sonra dikkat etmeniz maddeler karşınıza çıkmaktadır ve onaylama işlemi yaptıktan sonra sorgulama sayfasına geçiş yapılabilmektedir.

4B hesaplaması yaklaşık olarak bir hesaplama şeklidir, birebir doğru bir bilgilendirme sağlanmamaktadır.

Kurumu yazan şeklinde sorgulama yapıldığı takdirde, kurum üzerinden alınan sigorta prim gün sayıları hesaplanmaktadır.

Esnaf butonu seçildiği takdirde esnaflık üzerinden biriken prim gün sayıları hesaplanmaktadır.

Emekli maaşının hesaplanması o güne aittir, ileride ki prim gün sayılarınız hesaplanmaz otomatik olarak yapılmaktadır anlık prim gün sayınıza göre hesaplanmaktadır.

Emeklilikte ne kadar maaş alınacağı hesabı yapılırken olduğunuz konu belirleyerek işlem yaptığınız takdirde doğru emeklilik tarihi bilgisi alabilirsiniz.

4C Emekli Maaşı Hesaplama İşlemi Nasıl Yapılmaktadır?

4C emekli aylığı hesaplama işlemi ise şu şekilde yapılmaktadır:

4C emekli maaşı hesaplama işlemi E- Devlet üzerinden yapılmaktadır.

4C kamu çalışanlarını kapsayan bir sigorta prim türüdür.

Kamu çalışanları için yapılan hesap türleri değişken olmaktadır, birçok farklı şekilde hesaplama işlemi yapılmaktadır.

4C maaşını hesaplama için ttps://uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do adresine girerek sorgulama talebinde bulunabilirsiniz.

4C emeklilik sorgulama işlemi için gerekli bilgiler şu şekildedir:

Derece aşaması belirtilmesi gereklidir.

Dereceler en az birden on beşe kadardır.

Kademe aşaması belirtilmesi gereklidir.

Kademeler en az birden dokuza kadardır.

Ek gösterge kısmının doldurulması gereklidir.

Makam bilgilerinin doldurulması gereklidir.

Temsil bilgilerinin doldurulması gereklidir.

Görev tazminat göstergesi kısmının doldurulması gereklidir.

Hizmet yılı belirtilmesi gereklidir.

Hizmet ayı belirtilmesi gereklidir.

Kıdem yılı bilgisi belirtilmesi gereklidir.

İkramiye yılı bilgisi belirtilmesi gereklidir.

Aylık tarihi belirtilmesi gereklidir.

Pay ve payda kısımlarının belirtilmesi gereklidir.

Kıdemli tazminat ek gösterge kısmının eksiksiz doldurulması gereklidir.