ÇALIŞAN GİBİ

Çalışanlara her ay ödenen AGİ, evli olup olmamasına, eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre 268,31 ile 456,13 lira arasında değişiyor. Eğer ek ödeme AGİ'ye eşitlenirse, emekliler de her ay en az 268,31, en çok 456,13 lira ek ödeme alacak.







EN ÇOK 690 TL

Ek ödeme yüzde 10'a çıkarılırsa da emeklilerin eline geçecek tutar en az ikiye katlanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme tutarlarında 414,51 liraya varan artış yaşanacak. 6 bin 908 lira 35 kuruş olan en yüksek maaşı alan emekliye 276,33 lira yerine 690,84 lira ek ödeme verilecek.