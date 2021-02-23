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    • SGK
    • 23.02.2021 14:20
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    • 23.02.2021 14:20
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    Bin 662 TL yattı mı? 2021 en düşük emekli maaşı kaç TL oldu? Şubat ayı , ve ödeme tarihleri...

    Bin 662 TL yattı mı? 2021 en düşük emekli maaşı kaç TL oldu? Maaş yatma zamann gelmesiyle birlikte yeniden sorulur oldu. Bu anlamda bildiğiniz gibi geçtiğimiz ay maaşlara zam yapılmıştı. ’dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları normalde bin 447 TL olacaktı. Ancak, geçen yıl nisan ayında en düşük emekli aylığı bin 500 TL’ye yükseltildi. 2000 sonrası SSK emeklilerinin normal emekli aylığı 1500 TL’yi aşıncaya kadar yeni zam almayacaklar. Öte yandan emekliler, her ay maaşlarının yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında ek ödeme alıyor. Ek ödemenin oranı, maaşı bin 554 lira 72 kuruşun altında olanlarda yüzde 5, üstünde olanlarda yüzde 4 olarak uygulanıyor. Peki emekli maaş ödemesi ayın kaçında yapılıyor?

    takvim.com.tr
    Bin 662 TL yattı mı? 2021 en düşük emekli maaşı kaç TL oldu?

    2021 Şubat ayı itibari ile SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları ödenmeye başladı. Yapılan son zamlarla birlikte en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 233 TL'den 2 bin 420 TL'ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 627 TL'den bin 763 TL'ye, en düşük tarım BAĞ-KUR'lu aylığı da bin 534 TL'den bin 662 TL'ye yükseldi. Ayrıca emeklilere her ay ödenen ek ödemenin artırılması gündemde. 2 formül var. AGİ'ye eşitlenirse 268-456 lira aralığına çıkacak. Ya da maaşın yüzde 10'u olacak, 414 liraya varan avantaj sağlayacak...

    2021'DE HANGİ EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILDI?

    Enflasyon, Aralık 2020'de yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 14,60 oldu. Memur zammı yüzde 7,36; SSK Ve Bağkur emekli zammı 8,36 oldu.

    BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

    Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. Eğer maaş günü cumartesi gününe denk geliyorsa cuma, pazar gününe denk geliyorsa pazartesi günü ödeme alırlar.

    Tahsis numarasının son rakamına göre;

    9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde

    3 ve 1 olanlar her ayın 26'sında

    8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde

    2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde maaşlar yatırılır.

        SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?

        4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir.

        Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,

        Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,

        Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,

        Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,

        Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,

        Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,

        Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,

        Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,

        Tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,

        Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir

        EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ

        Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler:

        Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

        Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

        Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

        Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

        Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde

        Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler:

        Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

        Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

        Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

        Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

        Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde

        Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler:

        Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

        Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

        Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

        TAHSİS NUMARASI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        E-Devlet üzerinde sorgulama yapabilmek için sisteme girdikten sonra SGK'nın hizmetleri arasında evrak takibi sorgulaması ile SGK Tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumunun işlemler menüsünü de kullanabilirsiniz. Bu menüden emeklilik işlemleri seçeneğini tıklayıp evrak takibi ya da evrak sorgulatması yaparak tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz.

            TAHSİS NUMARASI NEDİR?

            Tahsis numarası; SGK tarafından emekli maaşı bağlanan kişileri tek bir numara aracılığıyla takip edebilmek adına belirlenmiş bir numaradır. Emekli tahsis numaranızı öğrendikten sonra son rakamına bakarak emekli maaşının hangi gün alabileceği öğrenilebilir.

            EMEKLİYE EK KAZANÇ!

            Emekliler, her ay maaşlarının yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında ek ödeme alıyor. Ek ödemenin oranı, maaşı bin 554 lira 72 kuruşun altında olanlarda yüzde 5, üstünde olanlarda yüzde 4 olarak uygulanıyor. Emekliler, vergi iadesinin yerine getirilen ek ödemenin günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor. 2 farklı formül gündemde. Çalışanlara ödenen Asgari Geçim İndirimi'ne (AGİ) eşitlenmesi ya da yüzde 10'a çıkarılması...

            ÇALIŞAN GİBİ
            Çalışanlara her ay ödenen AGİ, evli olup olmamasına, eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre 268,31 ile 456,13 lira arasında değişiyor. Eğer ek ödeme AGİ'ye eşitlenirse, emekliler de her ay en az 268,31, en çok 456,13 lira ek ödeme alacak.



            EN ÇOK 690 TL
            Ek ödeme yüzde 10'a çıkarılırsa da emeklilerin eline geçecek tutar en az ikiye katlanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme tutarlarında 414,51 liraya varan artış yaşanacak. 6 bin 908 lira 35 kuruş olan en yüksek maaşı alan emekliye 276,33 lira yerine 690,84 lira ek ödeme verilecek.
                Haberler SGK Bin 662 TL yattı mı? 2021 en düşük emekli maaşı kaç TL oldu? Şubat ayı Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı ödeme tarihleri...