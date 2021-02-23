2021 Şubat ayı itibari ile SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları ödenmeye başladı. Yapılan son zamlarla birlikte en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 233 TL'den 2 bin 420 TL'ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 627 TL'den bin 763 TL'ye, en düşük tarım BAĞ-KUR'lu aylığı da bin 534 TL'den bin 662 TL'ye yükseldi. Ayrıca emeklilere her ay ödenen ek ödemenin artırılması gündemde. 2 formül var. AGİ'ye eşitlenirse 268-456 lira aralığına çıkacak. Ya da maaşın yüzde 10'u olacak, 414 liraya varan avantaj sağlayacak...
2021'DE HANGİ EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILDI?
Enflasyon, Aralık 2020'de yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 14,60 oldu. Memur zammı yüzde 7,36; SSK Ve Bağkur emekli zammı 8,36 oldu.
BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ
Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. Eğer maaş günü cumartesi gününe denk geliyorsa cuma, pazar gününe denk geliyorsa pazartesi günü ödeme alırlar.
Tahsis numarasının son rakamına göre;
9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde
3 ve 1 olanlar her ayın 26'sında
8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde
2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde maaşlar yatırılır.