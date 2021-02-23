AGİ’ye eşitlenirse 268-456 lira olacak! Emekliye ek ödeme müjdesi ve farklı formüller! Yüzde 10'a çıkıyor





ÇALIŞAN GİBİ

Çalışanlara her ay ödenen AGİ, evli olup olmamasına, eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre 268,31 ile 456,13 lira arasında değişiyor. Eğer ek ödeme AGİ'ye eşitlenirse, emekliler de her ay en az 268,31, en çok 456,13 lira ek ödeme alacak.