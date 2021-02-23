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    • SGK
    • 23.02.2021 14:41
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    • 23.02.2021 14:41
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    AGİ’ye eşitlenirse 268-456 lira olacak! Emekliye ek ödeme müjdesi ve farklı formüller! Yüzde 10'a çıkıyor

    AGİ’ye eşitlenirse 268-456 lira olacak! Emekliye ek ödeme müjdesi ve farklı formüller! Emekliler, her ay ücretlerinin yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında ek ödeme alıyor. Ek ödemenin oranı, ücreti bin 554 lira 72 kuruşun altında olanlarda yüzde 5, üstünde olanlarda yüzde 4 olarak uygulanıyor. Emekliler, vergi iadesinin yerine getirilen ek ödemenin günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor. 2 değişik yöntem gündemde. Çalışanlara ödenen AGİ eşitlenmesi ya da yüzde 10'a çıkarılması... Çalışanlara her ay ödenen AGİ, evli olup olmamasına, eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre 268,31 ile 456,13 lira arasında değişiyor.

    AGİ’ye eşitlenirse 268-456 lira olacak! Emekliye ek ödeme müjdesi

    AGİ'ye eşitlenirse 268-456 lira olacak! Emekliye ek ödeme müjdesi ve farklı formüller! Yüzde 10'a çıkıyor. Emeklilere her ay ödenen ek ödemenin artırılması gündemde. 2 formül var. AGİ'ye eşitlenirse 268-456 lira aralığına çıkacak. Ya da maaşın yüzde 10'u olacak, 414 liraya varan avantaj sağlayacak...



    ÇALIŞAN GİBİ
    Çalışanlara her ay ödenen AGİ, evli olup olmamasına, eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre 268,31 ile 456,13 lira arasında değişiyor. Eğer ek ödeme AGİ'ye eşitlenirse, emekliler de her ay en az 268,31, en çok 456,13 lira ek ödeme alacak.



    EN ÇOK 690 TL
    Ek ödeme yüzde 10'a çıkarılırsa da emeklilerin eline geçecek tutar en az ikiye katlanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme tutarlarında 414,51 liraya varan artış yaşanacak. 6 bin 908 lira 35 kuruş olan en yüksek maaşı alan emekliye 276,33 lira yerine 690,84 lira ek ödeme verilecek.

        ARTIŞ İÇİN 2 FORMÜL VAR

        2021'DE HANGİ EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILDI?

        Enflasyon, Aralık 2020'de yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 14,60 oldu. Memur zammı yüzde 7,36; SSK Ve Bağkur emekli zammı 8,36 oldu.

        BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

        Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. Eğer maaş günü cumartesi gününe denk geliyorsa cuma, pazar gününe denk geliyorsa pazartesi günü ödeme alırlar.

        Tahsis numarasının son rakamına göre;

        9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde

        3 ve 1 olanlar her ayın 26'sında

        8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde

        2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde maaşlar yatırılır.

            SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?

            4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir.

            Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,

            Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,

            Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,

            Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,

            Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,

            Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,

            Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,

            Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,

            Tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,

            Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir
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            Haberler SGK AGİ’ye eşitlenirse 268-456 lira olacak! Emekliye ek ödeme müjdesi ve farklı formüller! Yüzde 10'a çıkıyor