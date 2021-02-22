Çalışmaya devam eden ya da emeklilikte yaş şartına takılan vatandaşlar bir an önce erken emeklilik yasası gelsin de emekli olalım diye bekliyor. Fakat gelen düzenlemeler ile beraber uzun yılar boyunca yaş sınırına takılmak zorunda kalmadan erkenden emekli olmak mümkün olacak. Erken emekli olmak için çalışma alanlarına göre tam farklı 6 yol var. Yıpranma payı sayesinde vatandaşlar tam 5 yıl daha erken emekli olabilecekler. Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışma hayatına devam eden vatandaşlar için bir yılda 60 ila 180 prim gün ödemesi fırsatları ek olarak sunuluyor. İlla bunların sigortalı çalışma ya da prim gün ödemesi ile kullanılma zorunluluğu bulunmuyor. Yaş hadlerinden indirimleri tercih ederek tam 5 yıl erken emekli olma fırsatı veriyor.
Yıpranma payı
Yıpranma payı sayesinde vatandaşlar tam 5 yıl daha erken emekli olabilecekler. Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışma hayatına devam eden vatandaşlar için bir yılda 60 ila 180 prim gün ödemesi fırsatları ek olarak sunuluyor.
İlla bunların sigortalı çalışma ya da prim gün ödemesi ile kullanılma zorunluluğu bulunmuyor. Yaş hadlerinden indirimleri tercih ederek tam 5 yıl erken emekli olma fırsatı veriyor.
Doğum borçlanması
Doğum borçlanması ile anneler tam 6 yıl erken emekli olabilecekler. Doğum yapacak anne adaylarının sigortalı bir şekilde çalışıyor olması ve doğum için izne ayrılması gerekir. Her çocuk için 2 yıl borçlanma fırsatı sunarken en fazla 3 çocuk için kullanılarak annelerin 6 yıl daha erken emekli olmasına yardımcı oluyor.
Bakıma muhtaç olan çocuklara bakanlar
Her zaman bir başkasının bakımına muhtaç olan çocuklara bakanlar ya da malul çocuğu olan vatandaşlar daha erken emekli olabilecek.