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    • SGK
    • 22.02.2021 09:33
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    • Son Güncelleme:
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    • 22.02.2021 09:33
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    Bu yöntem oldukça popüler! 6 yıl emekli olabilirsiniz! 6 farklı yolla anında emekli olunabilecek!

    Çalışma yaşamına devam eden ya da emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar bir an evvel emeklilik kanunu gelsin de emekli olalım diye can atıyor. Fakat gelen düzenlemeler ile birlikte uzun yılar süresince yaş hududuna takılmak zorunda kalmadan erkenden emekli olmak muhtemel olacak. Erken emekli olmak için çalışma alanlarına göre bütün değişik 6 yol var. Bu anlamda sı ile anneler tam 6 yıl erken emekli olabilecekler. yapacak anne adaylarının sigortalı bir şekilde çalışıyor olması ve doğum için izne ayrılması gerekir. Erkekler ise borçlanması ile ortalama olarak 1 ila 2 yıl daha erken emekli olabilecekler.

    takvim.com.tr
    Bu yöntem oldukça popüler! 6 yıl erken emekli olabilirsiniz!

    Çalışmaya devam eden ya da emeklilikte yaş şartına takılan vatandaşlar bir an önce erken emeklilik yasası gelsin de emekli olalım diye bekliyor. Fakat gelen düzenlemeler ile beraber uzun yılar boyunca yaş sınırına takılmak zorunda kalmadan erkenden emekli olmak mümkün olacak. Erken emekli olmak için çalışma alanlarına göre tam farklı 6 yol var. Yıpranma payı sayesinde vatandaşlar tam 5 yıl daha erken emekli olabilecekler. Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışma hayatına devam eden vatandaşlar için bir yılda 60 ila 180 prim gün ödemesi fırsatları ek olarak sunuluyor. İlla bunların sigortalı çalışma ya da prim gün ödemesi ile kullanılma zorunluluğu bulunmuyor. Yaş hadlerinden indirimleri tercih ederek tam 5 yıl erken emekli olma fırsatı veriyor.

    Yıpranma payı

    Yıpranma payı sayesinde vatandaşlar tam 5 yıl daha erken emekli olabilecekler. Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışma hayatına devam eden vatandaşlar için bir yılda 60 ila 180 prim gün ödemesi fırsatları ek olarak sunuluyor.

    İlla bunların sigortalı çalışma ya da prim gün ödemesi ile kullanılma zorunluluğu bulunmuyor. Yaş hadlerinden indirimleri tercih ederek tam 5 yıl erken emekli olma fırsatı veriyor.

    Doğum borçlanması

    Doğum borçlanması ile anneler tam 6 yıl erken emekli olabilecekler. Doğum yapacak anne adaylarının sigortalı bir şekilde çalışıyor olması ve doğum için izne ayrılması gerekir. Her çocuk için 2 yıl borçlanma fırsatı sunarken en fazla 3 çocuk için kullanılarak annelerin 6 yıl daha erken emekli olmasına yardımcı oluyor.

    Bakıma muhtaç olan çocuklara bakanlar

    Her zaman bir başkasının bakımına muhtaç olan çocuklara bakanlar ya da malul çocuğu olan vatandaşlar daha erken emekli olabilecek.

        Malulen emeklilik

        Çalışma hayatına devam ederken vatandaşlar sigortalı olarak işe girdiklerinden daha sonra sakatlanan ya da çalışma gücünün yüzde 60 oranlarını kaybeden vatandaşlar malulen emekli olabilecekler.

        Belirlenen sağlık kurumu tarafından rapor alındıktan sonra bunları kanıtlayan vatandaşlar 4 ila 10 yıl arasında sigortası varsa malulen emekli olabilecek.

        Askerlik borçlanması

        Erkekler askerlik borçlanması ile ortalama olarak 1 ila 2 yıl daha erken emekli olabilecekler. Erkeklerin askerlik borçlanması yapabilmesi için askere gitmeden sigortalı çalışmaya başlamış olması, işinde askerlik için çıkması ve askerde olduğu sürede prim ödemelerinin yapılmamış olma şartı aranır. Bunun ardından erken emekli fırsatları gelecek.

        Staj sigortası

        Staj sigortası ile beraber herkes ortalama olarak başvuru yaparsa 1 il 2 yıl arasında daha erken emekli olabilecek. Eskiden staj sigortası emeklilik için kullanılmazken gelen düzenlemeler ile staj sigortası ile tam 1 ila 2 yıl erken emekli olma fırsatı sunuyor.

        Yaştan emeklilik

        Kısmi emeklilik oldukça bilinen bir kavramdır. Yaştan emekli olma durumuna kısmi emeklilik denilmektedir. Kısmi emeklilikte yaştan emekli olabilmek için belirli bir prim gününün, sigortalılık süresinin ve yaşın doldurulması gerekmektedir. Yaştan emeklilikte 3600, 4500 ve 5400 prim günü ile emekli olabilirsiniz. Mesela erkeklerde aşağıda ilk sigorta başlangıç tarihinizden itibaren 15 yıl ve 3600 günü tamamlamış olduğunuz tarihe göre yaş şartlarına bakabilirsiniz.


        – 24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler 56 yaşında
        – 24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler 57 yaşında
        – 3.24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler 58 yaşında
        – 24.05.2011-23.05.2014 tarihleri arasında yerine getirenler 59 yaşında
        – 24.05.2014 tarihinden sonra yerine getirenler 60 yaşında

        Aynı durum için kadınlarda;

        – 24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler 52 yaşında
        – 24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler 54 yaşında
        – 3.24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler 56 yaşında
        – 24.05.2011 tarihinden sonra yerine getirenler 58 yaşında emekli olabiliyorsunuz.

        Evlat edinmiş olan kadınlar

        Evlat edinen kadınlar da doğum borçlanması yaparak erken emekli olma şansını elde edebilecekler. Sigortalı olarak çalışan kadınlar 2 yaşından daha küçük olarak evlat edindikleri çocuklar üzerinden erken emekli olmaya hak kazanıyorlar. Borçlanma çocukların evlat edinildiği tarihten itibaren başlıyor. Diğer şekilde ise yine doğum yaptıktan sonra çocuğunu başka bir aileye veren kadınlarda doğum borçlanması yapabiliyorlar. Çocuğunu başka ailelere evlatlık olarak veren kadınların doğum borçlanma süresi ise yalnızca 6 ay olarak belirlenmiştir.

            E-devlet üzerinden emeklilik sorgulama

            E-Devlet sistemi üzerinden emeklilik başvuru sorgulaması yapmak için öncelikle e-Devlet şifresine sahip olmanız gerekmektedir. e-Devlet şifreniz yoksa en yakın PTT şubesine nüfus cüzdanınız ile başvurmamız halinde işlem ücreti karşılığında şifreniz teslim edilmektedir. e-Devlet şifrenizi aldıktan sonra bağlantısına tıklayarak açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna basın. Sonrasında açılacak sayfada ise T.C. kimlik numaranızı ve e-Devlet şifremizi girdikten sonra Sisteme Giriş Yap butonuna tıklamanız gerekir. Daha sonra yönlendirildiğiniz sayfada başvuru yılınızı seçerek Sorgula butonuna tıklamanız gerekmektedir. Böylelikle e-Devlet üzerinden emeklilik başvuru sorgulaması tamamlanmış olur.
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            Haberler SGK Bu yöntem oldukça popüler! 6 yıl erken emekli olabilirsiniz! 6 farklı yolla anında emekli olunabilecek!