Staj sigortası

Staj sigortası ile beraber herkes ortalama olarak başvuru yaparsa 1 il 2 yıl arasında daha erken emekli olabilecek. Eskiden staj sigortası emeklilik için kullanılmazken gelen düzenlemeler ile staj sigortası ile tam 1 ila 2 yıl erken emekli olma fırsatı sunuyor.

Yaştan emeklilik

Kısmi emeklilik oldukça bilinen bir kavramdır. Yaştan emekli olma durumuna kısmi emeklilik denilmektedir. Kısmi emeklilikte yaştan emekli olabilmek için belirli bir prim gününün, sigortalılık süresinin ve yaşın doldurulması gerekmektedir. Yaştan emeklilikte 3600, 4500 ve 5400 prim günü ile emekli olabilirsiniz. Mesela erkeklerde aşağıda ilk sigorta başlangıç tarihinizden itibaren 15 yıl ve 3600 günü tamamlamış olduğunuz tarihe göre yaş şartlarına bakabilirsiniz.



– 24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler 56 yaşında

– 24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler 57 yaşında

– 3.24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler 58 yaşında

– 24.05.2011-23.05.2014 tarihleri arasında yerine getirenler 59 yaşında

– 24.05.2014 tarihinden sonra yerine getirenler 60 yaşında

Aynı durum için kadınlarda;

– 24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler 52 yaşında

– 24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler 54 yaşında

– 3.24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler 56 yaşında

– 24.05.2011 tarihinden sonra yerine getirenler 58 yaşında emekli olabiliyorsunuz.