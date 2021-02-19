İlk emekli aylığı ne kadar sürede bağlanır? SGK-ilk emekli maaşı ne zaman hesaba yatar? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sorgulanıyor. Devlet tarafından gerekli şartları yerine getirenler emekliliğe hak kazanıyor ve bunu hake den vatandaşlar ilk maaşını alacağı günü iple çekiyor. Peki SGK işlemleri ne kadar sürer, emekli maaşı ne kadar zamanda bağlanır? İşte konuya dair ayrıntılar…
SSK'LILARIN EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN BAĞLANIR?
5510 Sayılı Kanunun 4/a bendi(SSK) kapsamında çalışanların emekli aylığı talep tarihini takip eden aybaşından itibaren bağlanır. Yani 18 Mart 2018 tarihinde aylık talebinde bulundunuz. Bu durumda emekli maaşınız 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren bağlanır. 3 Mart 2018 tarihinden itibaren emekli maaşını hak ediyor olsanız bile Mart ayı için size herhangi bir ödeme yapılmaz. Emekli maaşınız talep tarihini takip eden ay başından itibaren bağlanır.
BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN BAĞLANIR?
5510 Sayılı Kanunun 4/b(Bağ-Kur) kapsamında çalışanların maaşları da SSK gibi talep tarihlerini takip eden ay başından itibaren bağlanır. Yukarıda verdiğimiz örnek 4b bağkur çalışanları için de geçerlidir.
EMEKLİ SANDIĞINDAN EMEKLİ OLANLARIN MAAŞI NE ZAMAN BAĞLANIR?
5510 Sayılı Kanunun 4/c(Emekli Sandığı) kapsamında çalışanlarından;
– Yetkili makamdan alınan emekliye sevk onayı üzerine görevleriyle ilişiğinin kesildiği tarihi takip eden ay başından itibaren emekli maaşı bağlanır.
– Her ne şekilde olursa olsun görevinden ayrılmış ve daha sonra başka bir sigortalılık haline tabi olarak çalışmamış olanlar ile kontrol muayenesi sonucu aylığı kesilenlerden yaşlılık aylığına hak kazananlara ise istek tarihini takip eden ay başından itibaren maaşları bağlanır.