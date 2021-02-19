TEK TEK YAPILACAKLAR

Emekli olmak isteyen ancak çalışma hayatında yer almayan başta ev hanımları olmak üzere tüm vatandaşlar isteğe bağlı sigorta ödemesi ile emeklilik hakkı elde ediyorlar. Bu sistemde vatandaşlar, belirlenen prim süresi kadar her ay düzenli SGK primi ödeyecekler. Daha sonra prim ve gün şartını tamamlayacak olan vatandaşlar yaş şartının da sağlanması durumunda emekli olacaklar. Burada önemli olan nokta SGK prim ödemesi tutarı. 2020 yılında artan bu ücret ev hanımları için aylık 847 TL. İsteğe bağlı sigorta için normal prim ödemeleri ise aylık 941 TL.

İsteğe bağlı sigorta ile emekli olmak isteyen vatandaşların 18 yaşını tamamlaması, prim ödemesi gerektirecek işlerde çalışmaması, malulluk veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.