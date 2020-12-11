SSK – SGK ve Bağ-Kur'lular için süper fırsat… Bu haberi duyan, SSK'ya koştu… Çalışma hayatında aktif olarak yer almayan vatandaşlar yaşlandıklarında emekli olmak için isteğe bağlı emeklilik seçeneğini değerlendirmeyi düşünüyorlar. Bu seçenek ile her ay düzenli prim ödemesi yapması gereken vatandaşlar için en önemli nokta ise sigorta prim tutarı.
TEK TEK YAPILACAKLAR
Emekli olmak isteyen ancak çalışma hayatında yer almayan başta ev hanımları olmak üzere tüm vatandaşlar isteğe bağlı sigorta ödemesi ile emeklilik hakkı elde ediyorlar.
Bu sistemde vatandaşlar, belirlenen prim süresi kadar her ay düzenli SGK primi ödeyecekler. Daha sonra prim ve gün şartını tamamlayacak olan vatandaşlar yaş şartının da sağlanması durumunda emekli olacaklar. Burada önemli olan nokta SGK prim ödemesi tutarı. 2020 yılında artan bu ücret ev hanımları için aylık 847 TL. İsteğe bağlı sigorta için normal prim ödemeleri ise aylık 941 TL.
İsteğe bağlı sigorta ile emekli olmak isteyen vatandaşların 18 yaşını tamamlaması, prim ödemesi gerektirecek işlerde çalışmaması, malulluk veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA GİRİŞİ İLE ÇALIŞMADAN EMEKLİ OLMAK MÜMKÜN
18 yaşını doldurduktan sonra belirli koşullar hariç kayıtlı bir işte çalışmayanlar, devletin sunmuş olduğu sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanamadıkları gibi primleri ödenmediği için emekli de olamıyorlar. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sunmuş olduğu isteğe bağlı sigorta girişi ile siz de çalışmıyor olmanıza rağmen aylık primlerinizi ödeyebilir, böylece hem sağlık hizmetlerinden sigortalı bir şekilde faydalanabilir hem de emeklilik hakkı kazanabilirsiniz.