Emekli olmak isteyenler için sunulan imkanların bazıları ise düşük prim gün ile emeklilik. 3600 gün, 4500 gün ve 5400 gün prim ödemesiyle sağlanan bu emeklilik için ise özel koşullar bulunuyor. Erken emekli olmak isteyen milyonlarca vatandaş, devlet tarafından yapılacak olan açıklamayı büyük bir heyecan ile bekliyordu. Beklenen haber, nihayet SGK tarafından geldi. Emekli olmak isteyenlere, SGK'dan erken emeklilik müjdesi, yüzleri güldürürken detaylar da belli oldu. Emekli olmak isteyenlerin; 1999 yılı öncesinde sigorta başlangıcı olması gerekiyor. İşe giriş tarihinden tamamlanması gereken SGK primlerine kadar yerine getirilmesi gereken tüm koşullar. Emeklilik için gün sayanlara sağlanan özel haklar sayfamızda...
SGK'DAN ERKEN EMEKLİLİK MÜJDESİ GELDİ! DİREKT EMEKLİ OLACAKLAR
Emekli olmak isteyen vatandaş, 3.600 gün prim sayısını geçmiş olmalıdır.En az 15 yıl boyunca çalışılmış olmalıdır.4A 4B ve 4C sigorta gruplarından birinde çalışmış olması gerekmektedir.Kişinin prim borcunun olmaması gerekmektedir.
ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NEDİR?
Emekli olmak için sağlanması gereken en önemli şart, yaştır. Erkek ve kadınların emeklilik yaşı, birbirinden farklıdır. Emekli olmak isteyen kişi, yaşını tamamen doldurmuş olmalıdır. Fakat, tüm bu şartların sağlanmış olmasına rağmen, 1999 yılından önce işe başlayan kişilerin erken emekli olmak başvuruları kabul edilmemektedir.