SGK'DAN KİMLER NASIL TOPLU PRİM PARASI İADESİ ALIRLAR?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun toplu prim parası iadesinde sağlanması gereken en temel şart, emeklilik için gerekli 3 şarttan ikisinin sağlanmış olması. Yani SGK gün ve yaş şartını sağladığı halde prim eksiği yüzünden emekli olamayanlar için iade hakkı sağlıyor. Ayrıca sağlanması gereken tek koşul emeklilik değil. SGK'dan toplu prim parası iade edeceklerin sağlamaları gereken diğer koşullar maddeler halinde şu şekilde;

* Sosyal güvencesi olan herhangi bir işte çalışmıyor olmak veya kendi işini yürütmüyor olmak.

* Emekli olmak için yaş şartının sağlanmış olması.

* Erkeklerde 25 yıl kadınlarda 20 yıl şartını sağlamak

Bu şartların dışında vatandaşların dikkat etmeleri gereken bazı özel durumlar bulunuyor. Örneğin bir kişi prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi şartlarını sağlamış olsa bile yaşı doldurmamışsa emekli aylığı alamaz.