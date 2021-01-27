– 5 Mayıs 1974 doğumluyum. 3 Temmuz 1998 tarihinde Emekli Sandığı'na bağlı olarak (memur) iş başlangıcım var. Aralıksız olarak (sadece askerlikte 1 aylık sınıf okulunda kesinti var) 2017 Nisan ayına kadar çalışmışlığım var (yaklaşık 6700 gün). Acaba EYT kapsamında mıyım? Bu hali ile ne zaman emekli olabilirim? Daha çalışmam lazım mı? Turan Karaca

Hizmet başlangıcınız 8 Eylül 1999 tarihinden önce olduğundan EYT'lisiniz. Ancak bugüne kadar EYT ile ilgili bir yasa taslağı ortaya çıkmadığından EYT'liler için öngörülen emeklilik şartları konusunda da bir veri yok. EYT'lilerin talebi, 8 Eylül 1999 öncesi emeklilik şartlarının uygulanması. Ola ki EYT yasası çıkar ve 8 Eylül 1999 öncesi emeklilik şartları uygulanırsa, Emekli Sandığı statüsünden emeklilik için yaş şartı aranmaksızın erkeklerin 25, kadınların ise 20 tam yıl hizmet süreleri olması gerekecek.