Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • SGK
    • 08.01.2021 16:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.03.2021 11:33
    ABONE OL

    Çalışmadan SGK- ve Bağkur'lu olabilirsiniz! Her türlü emekli olmak isteyen bunu mutlaka yapsın

    Emeklilik, çalışanların en büyük hayalidir. Emeklilik günlerine ait tasarılar çalışanların en büyük gündem maddesidir. Çalışmayan ve emekli veya malullük aylığı almayan vatandaşlar lı olabilirler. sigortalılar kendi primlerini kendileri öderler ve bu biçimde emekli olabilirler.

    Çalışmadan her türlü emekli olmak isteyen bunu mutlaka yapsın

    Emekliliğin hangi sigortalılık statüsünde olduğu son 1.261 güne göre belli olduğu için, uzun yıllar SSK'lı çalışan biri emekliliğine 4 yıl kala sigortalı olursa daha düşük emekli aylığı alabilir. Peki çalışmayanlar emekli olabiliyor mu? Çalışmayan kişiler nasıl emekli olabiliyor? Çalışmadan emekli olmanın şartları nelerdir? İşte çalışmadan emekli olabilmek ile ilgili detaylar... İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de

    ÇALIŞMADAN EMEKLİ NASIL OLUNUR? ÇALIŞMADAN EMEKLİ OLMANIN FORMÜLÜ NEDİR?

    Bunlardan şu şekilde sıralanmaktadır;

    İsteğe Bağlı Sigorta (Dışarıdan çalışmadan isteğe bağlı sigorta prim ödemesi yapmak),

    Ev hanımlarına sunulan Vergisiz Esnaflık,

    Doğum ve Askerlik Borçlanması yaparak toplu para ödeyerek emekli olmak.

    EV HANIMLARINA VERGİSİZ ESNAFLIK HAKKI!

    Emekli olmak isteyen kadınlara sunulan en büyük kolaylık olan vergisiz esnaflık ile işçi almamak şartı ile evde üretim yaparak satış gerçekleştiren, gezici olarak meslek icrası gerçekleştirenler, motorlu taşıt kullanmaksızın ve ticaret işyeri açmaksızın perakende ticaret yapan kadınlar bu haktan yararlanabilmektedir.

    Yine doğum borçlanması ve askerlik borçlanması ile toplu para ödeyerek çalışmadan emekli olmak mümkün oluyor. Kadınlarda doğum borçlanması için 3 çocuğa kadar toplu para ödemesi yapılabiliyor. Ancak bunun için kadının doğum yapmadan önce sigortalı olarak işe girmiş olmaları şartı aranıyor. 3 çocuğu olan bir kadın çocuk başına 2 sene avantajı ile 6 seneye kadar çalışmadan emekli olma hakkı elde ediyor.

        İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI BAĞ-KUR'LU SAYILIR

        İsteğe bağlı sigortalılar 1 Ekim 2008 sonrası 4/b'li olarak değerlendirilmeye başladı. Bu tarihten önce SSK'nın, Bağ-Kur'un ve Emekli Sandığı'nın kendi kanunları uyarınca, isteğe bağlı sigortalılık hükümleri bulunuyordu. Fakat 1 Ekim 2008 sonrasında sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında birleştirilince, tek bir isteğe bağlı sigortalılık mekanizması söz konusu oldu. 1 Ekim 2008 sonrasında isteğe bağlı sigortalı olan kişiler 4/b, yani eski adıyla Bağ-Kur statüsünde değerlendiriliyorlar.

        Bu nedenle, isteğe bağlı sigortalılar 4/a'lılara göre daha uzun süre prim ödeyerek emekli oluyorlar ve emekli olduklarında 4/a'lılara göre daha düşük emekli aylığı alıyorlar. Bu durum nedeniyle isteğe bağlı sigortalı sayısı 2008 yılından itibaren önemli ölçüde azalmaya başladı. 1 Ekim 2008 öncesinde SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı'nın isteğe bağlı sigortalısı olan kişiler de 5510 sayılı kanuna göre 4/b'li olarak değerlendirilmeye başladılar. Yani, eski statüleri devam etmedi. Bu konuda açılan davada Anayasa Mahkemesi de bu yönde karar verdiği için bu kişilerin 4/b'li olarak değerlendirilmeleri kesinleşmiş oldu.

        SON 1.261 GÜNE DİKKAT EDİLMELİ

        Çalıştığı işinden, iş yerinden, amirinden veya iş arkadaşlarından sıkılıp istifa eden bir kişi isteğe bağlı sigortalı olursa, emekliliğine kaç gün kaldığını kontrol etmeli. Emekliliğin hangi sigortalılık statüsünde olduğu son 1.261 güne göre belli olduğu için, uzun yıllar SSK'lı çalışan biri emekliliğine 4 yıl kala sigortalı olursa daha düşük emekli aylığı alabilir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler SGK Çalışmadan SGK-SSK ve Bağkur'lu olabilirsiniz! Her türlü emekli olmak isteyen bunu mutlaka yapsın