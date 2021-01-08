Emekliliğin hangi sigortalılık statüsünde olduğu son 1.261 güne göre belli olduğu için, uzun yıllar SSK'lı çalışan biri emekliliğine 4 yıl kala sigortalı olursa daha düşük emekli aylığı alabilir. Peki çalışmayanlar emekli olabiliyor mu? Çalışmayan kişiler nasıl emekli olabiliyor? Çalışmadan emekli olmanın şartları nelerdir? İşte çalışmadan emekli olabilmek ile ilgili detaylar... İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
ÇALIŞMADAN EMEKLİ NASIL OLUNUR? ÇALIŞMADAN EMEKLİ OLMANIN FORMÜLÜ NEDİR?
Bunlardan şu şekilde sıralanmaktadır;
İsteğe Bağlı Sigorta (Dışarıdan çalışmadan isteğe bağlı sigorta prim ödemesi yapmak),
Ev hanımlarına sunulan Vergisiz Esnaflık,
Doğum ve Askerlik Borçlanması yaparak toplu para ödeyerek emekli olmak.
EV HANIMLARINA VERGİSİZ ESNAFLIK HAKKI!
Emekli olmak isteyen kadınlara sunulan en büyük kolaylık olan vergisiz esnaflık ile işçi almamak şartı ile evde üretim yaparak satış gerçekleştiren, gezici olarak meslek icrası gerçekleştirenler, motorlu taşıt kullanmaksızın ve ticaret işyeri açmaksızın perakende ticaret yapan kadınlar bu haktan yararlanabilmektedir.
Yine doğum borçlanması ve askerlik borçlanması ile toplu para ödeyerek çalışmadan emekli olmak mümkün oluyor. Kadınlarda doğum borçlanması için 3 çocuğa kadar toplu para ödemesi yapılabiliyor. Ancak bunun için kadının doğum yapmadan önce sigortalı olarak işe girmiş olmaları şartı aranıyor. 3 çocuğu olan bir kadın çocuk başına 2 sene avantajı ile 6 seneye kadar çalışmadan emekli olma hakkı elde ediyor.