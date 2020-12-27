Bunu mutlaka yapın! 48 yaşında emeklilik şartları açıklandı

ÇOK SAYIDA EMEKLİ ADAYI YAŞI BEKLİYOR

Emekli olmak isteyen vatandaşların çok büyük kısmı yaş şartını sağlamayı bekliyor. Gün ve prim şartını sağlayan vatandaşlar son yapılan düzenleme kapsamında emekli olacakları yaşı bekliyorlar. Emeklilik hayali kuran vatandaşlar yaş şartında uygulamada olan düzenlemede de değişiklik talep ediyorlar.

Soru: 1965 doğumluyum, 1.1.1979'da sigorta girişim ve 3000 prim günüm var. Ne zaman emekli olurum? 18 ay askerlik var nasıl hesaplanır?

Cevap:1979 sigorta girişli olduğunuz için emekli olabilmeniz için 25 yılı tamamlamanız, 5000 prim gün sayısını doldurmanız ve 44 yaşını da doldurmanız gerekiyor. Yaşınız 54 olduğu için yaş açısından bir sorununuz yok. Ancak emekli olabilmeniz için 2000 prim gün sayısına ihtiyaç var. Yani 5 yıl 4 aydan biraz fazla daha prim ödemeniz gerekiyor. 18 ay askerliğinizi borçlanıp, 450 gün prim gün sayısı daha kazanabilirsiniz. Böylece 1550 prim gününe ihtiyacınız kalıyor ki, bu da 4 yıl 2.5 ay demektir. Askerlik borçlanması yapıp, 4 yıl 2.5 ay daha çalışıp prim öderseniz 58 yaşında emekli olabilirsiniz.