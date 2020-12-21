Kanser tedavisi, hem maddi hem manevi olarak yıpratıcı bir süreç. Aylar süren tedavi için gerekli olan ilaçların bir kısmını Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) karşılıyor. Ancak SGK'nın ödeme listesinde olmayan bir dizi ilaç da söz konusu. Kanser tedavisini sürdüren doktorun talep ettiği bu ilaçları temin etmek her aile için pek de kolay geldi. Anılan ilaçların aylık masrafı 15 bin TL ile 50 bin TL arasında değişiyor. En az 6 ay kullanılması gereken bu ilaçların, kimi hastalarda 2 yıla kadar kullanılması gerekebiliyor.