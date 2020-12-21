ATM'ye giderek anında alabilirsiniz! SSK-SGK ve Bağkur'lu emekliye 2,500 liraya kadar ödeniyor. SSK-SGK ve Bağkur'lu emekliler bankaların sunduğu promosyon avantajlarını merak ediyor. Emeklilerin maaş promosyonlarından faydalanabilmeleri için talep edilen tek koşul emekli maaşının banka üzerinden alınmasıdır. Aynı zamanda bu maaşın 3 sene boyunca o banka üzerinden alınmaya devam edileceğinin taahhüt edilmesi gerekmektedir.
YAPI KREDİ 1,500 LİRAYA KADAR PROMOSYON VERİYOR
Yapı Kredi, Türkiye'deki milyonlarca emekliye özel, onların hayatını kolaylaştıran ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyor. Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, devam eden kampanyayla emekli maaşlarının yatırılması için Yapı Kredi'yi tercih edenler bir aylık net maaşları 2 bin 500 TL ve üzerindeyse 1.500 TL, 1.500- 2 bin 500 TL arasında ise 1.250 TL, 1.500 TL'ye kadar ise 1.000 TL ile en yüksek nakit promosyon ödemesini kazanıyor.
Yapı Kredi, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli Yapı Kredi müşterilerinden Emeklilik Paketi ile Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi ve ATM'lerden yapılan havalelerde ücret almıyor.
Emekli maaş müşterileri, TL birikimlerine özel 6 ay hoş geldin faizi alırken, bireysel ihtiyaç kredilerini kendilerine özel indirimli oranlarla kullanabiliyor.
Yapı Kredi müşterisi olan emekliler, ücretsiz düzenli ödeme (EFT ve havale) imkanından faydalanıyor. Ayrıca, Yapı Kredi tarafından özel olarak sunulan Medline acil sağlık hizmeti üyeliği ile doktorlu kara ambulansı ve telefonla tıbbi danışmanlık hizmetleri de 1 yıl boyunca ücretsiz olarak sağlanıyor.
Öte yandan, Yapı Kredili emekliler, şubeye gitmeden, bulundukları yerden Yapı Kredi Mobil, Bireysel İnternet Şubesi, ATM'ler veya 444 0 444/0850 222 0 444 Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla emekli maaşlarını Yapı Kredi'ye taşıyabiliyor ve promosyon taahhüdü verebiliyor.