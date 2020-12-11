Genel Sağlık Sigortası'nda büyük adımlar atılıyor. Belirlenen tarihe kadar gelir testi yaptırıp geliri asgari ücretin üçte birinin altında olanların borçları tamamen silinecek. Peki, Genel Sağlık Sigortası (GSS) nasıl yapılır? GSS yapılandırma internetten başvuru nasıl yapılır? GSS prim borcu yapılandırma süreci hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında...
GSS PİRİM BORCU YAPILANDIRMASI İÇİN 2020 SON TARİH NE ZAMAN?
31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testi yaptırıp da geliri asgari ücretin üçte birinin (bu yıl için 981 lira) altında olanların bütün borçları silinecek. Primlerini devlet ödeyecek. Yapılandırma kanunu uyarınca, daha önce hiç gelir testi yaptırmamış olanlara 31 Mart 2021 tarihine kadar testi yaptırması gerekiyor. GSS prim borcunun anapara miktarını 31 Nisan 2021 tarihine kadar istedikleri gibi (peşin, taksit halinde, parça parça) ödeme imkânı bulunuyor. Örneğin, 6 bin 374 lira GSS prim borcu olan, peşin ödemede 3 bin 344 lira gecikme cezası ve zammından kurtulacak.
Bu tarihe kadar anapara borcunun tamamının ödenmesi durumunda düzenlemede yer alan son dakika detaylarına göre borca ilişkin gecikme cezası ve zammının tamamı silinecek. Yapılandırma hakkı, 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki borçlara sağlanacak. Gelir testi sonucunda prim ödemesi gerektiği tespit edilenlerin yeniden borçlu duruma düşmemek için eylül ayından sonraki primlerini düzenli ödemeleri gerekiyor. Prim tutarı ilgili yıldaki asgari ücretin yüzde 3'ü olarak belirleniyor.
GSS BORÇ YAPILANDIRMALARINDAN KİMLER FAYDALANACAK?
Bağ-Kur, tarımda süreksiz çalışanlar, toplu taşıma araçlarında kısmi çalışanlar da borçlarını yapılandırarak, ilk taksit ödemeleri ve yapılandırma kapsamı dışında 60 gün ve üzeri prim borçlarının bulunmaması halinde sağlık yardımlarından yararlanacak. Bu yıl ödenmesi gereken GSS primi aylık 88.29 lira olup ödeme gücü olmayanların primini devlet karşılıyor. Ödeme gücü de gelir testi ile belirleniyor.
GSS YAPILANDIRMA İNTERNETTEN BAŞVURU NASIL YAPILIR?
SGK ve GSS borcu başta olmak üzere pek çok vergi borcu için faizin silinmesi yönünde kolaylık sağlayacak olan yapılandırma süreci, bir süre daha devam edecek. Yapılandırma için öncelikle internet vergi dairesi sistemine giriş yapılması gerekecek. Bu adımın tamamlanmasının ardından ekrandaki başvuru sayfasına tıklanması gerekecek.
* Gösterilen borç tutarı bilgi amaçlı olup, "18/11/2020" tarihi itibari ile borç bilgisidir. Yeni borç hesaplanıncaya kadar borç miktarında tahsilat, düzeltme, yeni tahakkuk verilmesi vb nedenlerle meydana gelen değişiklikler görünmemektedir. 7256 sayılı Kanun kapsamında başvuru yaptığınız takdirde gerçek borç tutarınız üzerinden tecil kapsamında borcunuz bulunması durumunda tecil dosyanız düzenlenecektir.
* Borçlu olduğunuz vergi dairesi müdürlüğü / müdürlükleri otomatik seçilmiş olup, yapılandırmak istemediğiniz borcunuz için ilgili kutucuktaki işareti kaldırmanız gerekmektedir. İşaret kaldırılmadığı takdirde tüm borçlar yapılandırma kapsamında değerlendirilmeye alınacaktır.
* Birden fazla aracınız olması halinde her bir araç için ayrı ayrı başvuru yapılması gerekmektedir.
* TABLO-1'de görülen borcunuzun dışında başka bir borcunuz olduğunu düşünüyorsanız, TABLO-2'de borcunuz bulunan Vergi Dairesini seçerek başvuru yapabilirsiniz.
TABLO-2 İÇİN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR:
* TABLO-1'de görülen borcunuzun dışında başka bir borcunuz olduğunu düşünüyorsanız, TABLO-2'de borcunuz bulunan Vergi Dairesini seçerek başvuru yapabilirsiniz.
* T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan Başkanlığımıza bilgi aktarımı devam ettiğinden KYK borç yapılandırma işlemleri için başvuru 23.11.2020 tarihinden itibaren yapılabilecektir.
* Aracınız haricinde başka vergilerden borcunuz bulunması halinde plaka girişi yapmadan başvuruda bulunmanız gerekmektedir.
* Plaka yazmanız halinde sadece yazılan plakaya ait borçlarınız için talebiniz alınacaktır.
* Birden fazla aracınız olması halinde her bir araç için ayrı ayrı başvuru yapılması gerekmektedir.
* 6183 sayılı Kanun ile diğer kanunlarda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler gibi amme borçlusu sayılan kişilerin sorumlu oldukları tutar için internetten müracaat etmeleri mümkün değildir. Bu mahiyetteki borçlarınız için bağlı olduğunuz vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla başvuruda bulunabilirsiniz.
Bu ekranda, kullanıcıların kişisel bilgilerini doğru girmesi ve ödeme şeklini seçmesi gerekecek. İsteyen kişiler, halihazırda devam etmekte olan 7143 sayılı kanundan kalan borçlarını da bu aşamada yeni yapılandırma sürecine aktarabilecek.
Son olarak yapılandırma sürecinin kabulu için aşağıdaki yazı okunarak kabul edilecek;
"Önemli Not : Yapılandırılmasını istediğiniz borçlarınızla ilgili açılmış bir dava olması halinde bağlı olduğunuz vergi dairesine yazılı başvurmanız gerekmektedir. Davalardan vazgeçtiğinize dair bağlı olduğunuz vergi dairesine yazılı olarak başvurmamanız halinde Kanundan yararlanma hakkını kaybedeceğinizden başvurunuz geçersiz sayılacak ve ödeme tabloları iptal edilecektir.
Dairenizce takip edilen ve kesinleşmiş bulunan tüm borçlarımın 7256 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yapılandırılmasını talep ediyor ve yapılandırılan borçlarımı belirttiğim şekilde ödemek istiyorum. Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisini süresinde ve tam ödemem koşuluyla, bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememe ya da eksik ödeme yapmam halinde madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarıma ilişkin kalan taksitlerin ödenme hakkını kaybedeceğimi biliyor, iletişim bilgilerimin bilgilendirme amacıyla kullanılmasına izin veriyorum. Ayrıca, yaptığım başvuru içerisinde kesinleşmiş alacağın bulunmadığının anlaşılması halinde bu alacaklar için maddeden yararlanamayacağımı, yapılandırılan borçlarımla ilgili olarak; dava açmayacağımı, kanun yollarına başvurmayacağımı ve açmış olduğum tüm davalardan vazgeçtiğimi bildirir, gereğinin yapılmasını arz ederim."
GSS'DE FAİZİN TAMAMI SİLİNECEK
Genel Sağlık Sigortası'nda 6 bin 374 TL ana para borcu 3.344 TL gecikme cezası ve gecikme zammı olan bir sigortalı, Nisan sonuna kadar borcunu öderse, 9 bin 718 TL yerine sadece ana para olan 6 bin 374 TL ödeyecek.