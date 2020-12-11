GSS PİRİM BORCU YAPILANDIRMASI İÇİN 2020 SON TARİH NE ZAMAN?

31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testi yaptırıp da geliri asgari ücretin üçte birinin (bu yıl için 981 lira) altında olanların bütün borçları silinecek. Primlerini devlet ödeyecek. Yapılandırma kanunu uyarınca, daha önce hiç gelir testi yaptırmamış olanlara 31 Mart 2021 tarihine kadar testi yaptırması gerekiyor. GSS prim borcunun anapara miktarını 31 Nisan 2021 tarihine kadar istedikleri gibi (peşin, taksit halinde, parça parça) ödeme imkânı bulunuyor. Örneğin, 6 bin 374 lira GSS prim borcu olan, peşin ödemede 3 bin 344 lira gecikme cezası ve zammından kurtulacak.

Bu tarihe kadar anapara borcunun tamamının ödenmesi durumunda düzenlemede yer alan son dakika detaylarına göre borca ilişkin gecikme cezası ve zammının tamamı silinecek. Yapılandırma hakkı, 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki borçlara sağlanacak. Gelir testi sonucunda prim ödemesi gerektiği tespit edilenlerin yeniden borçlu duruma düşmemek için eylül ayından sonraki primlerini düzenli ödemeleri gerekiyor. Prim tutarı ilgili yıldaki asgari ücretin yüzde 3'ü olarak belirleniyor.