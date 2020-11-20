

BORÇLANMAYLA EMEKLİLİK SORUSU

SORU: 1988 yılında Sağlık Bakanlığı mecburi hizmet atamasıyla Gaziantep'te doktor olarak çalışmaya başladım. Bir yıl çalıştıktan sonra askerlik yaptım ve tekrar göreve döndüm. 1992 yılında istifa ettim. 1992'den beri Güney Afrika'da çalışıyorum. Borçlanarak emeklilik hakkım var mı? Eğer varsa ne yapmam gerekiyor? V.K.

CEVAP: Yurt dışındaki çalışma sürelerinizi borçlanarak 5400 prim günü ve 58 yaş şartlarıyla 4/b (Bağ-Kur) statüsünden emekli olmaya hak kazanmanız mümkün. Borçlanacağınız her bir gün için borçlanma başvuru tarihindeki günlük asgari ücret ila günlük asgari ücretin 7.5 katı arasında kalmak koşuluyla belirleyeceğiniz kazanç tutarının yüzde 45'i kadar prim ödersiniz. Emeklilik şartlarını sağladıktan sonra aylığınızın bağlanması için yurt dışındaki çalışmanızın sona ermiş olması gerekir. Çalışmanız devam ettiği sürece emekli aylığınız bağlanmaz.

49 yaşındayım. SSK girişim 1994 yılında, 15 gün var. 2007-2010 yıllarında Bağ-Kur'um vardı, taksitlendirdim, ödemedim, bunu geri alabilir miyim? 2010 yılından bu yana sigortam var. Prim günüm 3250. Ne zaman emekli olurum? Mete ELMAS

'Geri alabilir miyim?' sorusundan kastettiğiniz anlaşılmıyor. Çünkü para ödememişsiniz. Ancak bu günleri geri alabilirsiniz. Buna ihya deniliyor. Geçmiş Bağ-Kur günlerinizi ihya ettirmek için SGK'ya başvurun, bugünkü asgari ücret üzerinden ödeme yaparak o günleri emekliliğinizde kullanabilirsiniz. 1994 yılı tescil edilmişse 54 yaş ve Bağ-Kur'dan 9000 gün şartıyla ya da 60 yaş ve 5400 gün kismi emeklilik şartıyla emekli olursunuz.

1973 doğumluyum. SSK girişim 1990 yılı. SSK'dan 4500 günüm var. 2009'da Bağ-Kur'lu oldum. 3000 günüm bulunuyor. Hangisinden ne zaman emekli olurum? ÖZKAN YILDIZ

Son olarak Bağ-Kur ile devam ettiğiniz için Bağ- Kur'dan emekli olursunuz. Son 3.5 yıla bakılıyor. Bu yüzden de 9000 günü tamamlamanız gerekir. Yaş şartı 52.