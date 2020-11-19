Devletten milyonlara iyi haber geldi! 24 ay boyunca maaş alacaksınız! İşte detaylar... SGK tedavisi zor hastalıklara maruz kalan sigortalılara maaş bağlıyor. Bunun için gerekli ilk ve en önemli şart, çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğuna dair 'sağlık kurulu raporu'. Rapor için il veya ilçedeki SGK merkezlerine başvuru yapılıyor.
Kişi, çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğunu belgelerse ve en az 1800 gün prim ödemişse maaşa hak kazanıyor. Malulen emekli olabilmek için çalışma gücü kaybında dikkate alınan rahatsızlıkların ilk kez sigortalı olunan tarihten sonra başlamış olması gerekiyor. Malul kişinin en az 10 yıl sigortalı olması da aranan diğer bir şart. Başkasının bakımına muhtaç derecede durumu ağır olan hastalarda 10 yıllık sigortalılık süresine bakılmıyor. Ancak, en az 1800 gün prim ödemeleri isteniyor.
Tüm kanser çeşitlerinde
Maluliyet Tespit İşlemleri Yönetmeliği'nde maluliyet süresi ayrıca belirtilmeyen tüm kanser hastalıklarında, tanı konulduğu tarihten itibaren bir yıl içinde başvurmak koşuluyla 18 ay süreyle maluliyet aylığı bağlanıyor. Bazı hastalıklarla ilgili tanı konulduğunda ise 12 ya da 24 ay aylık bağlanabiliyor. Kemik iliği nakli yapılanlar 12 ay, kan kanseri tedavisi görenler ve verem hastaları 24 ay malul aylığı alabiliyor.
Sağlık durumuna göre süre uzuyor
Kemik iliği dışındaki diğer tüm organ nakli olanlar ile diyalize girmeyen kronik böbrek yetmezliği olanlar da malul aylığı bağlatabiliyor. 12 ay ile 24 ayın sonunda, sağlık kurulu raporu alarak çalışma gücünde yüzde 60 ve üzeri oranda kayıp olduğunu belgeleyenlerin malûliyet aylığı devam ediyor. Çalışmaya olanak vermeyen genetik hastalıklar, MS, parkinson, alzheimer, demans, sara ve bazı psikiyatrik hastalıklar, kalp yetmezliği, sindirim sistemi kanamaları, astım, KOAH, uyku bozuklukları için de malul aylığı bağlanabiliyor.
Geçici aylık kapsamındaki hastalıklar
Kanser (baş ve boyunun yumuşak dokusu, cilt, lenfoma, lösemi, multipl miyelom, tükrük bezleri, tiroid bezi, meme, sinir sistemi, akciğer, mide, ince ve kalın bağırsak, karaciğer, safra kesesi, safra yolları, pankreas, böbrek, mesane, genital yollar, prostat, testis, penis kanserleri)
Epilepsi
Demans
Beyin tümörleri
Parkinson sendromu
Anemi
Kol, bacak gibi organ kaybı
Behçet hastalığı
Gastrointestinal kanamalar
Karaciğer sirozu
Karaciğer nakli
Kalp yetmezliği
Kalp kapak hastalıkları
Kalp nakli
Böbrek nakli
Akciğer nakli
Tüberküloz
AIDS.
Serebral palsi
Multiple Skleroz
Zeka gerilikleri (IQ 50 ve altı)
Şizofreni
Bipolar bozukluk
Görme azlığı
Retina kanamaları
Yardımsız ayakta durmayı engelleyen denge bozuklukları ile birlikte işitme kaybı
SGK'DAN ÇİFT MAAŞTA ALABİLİRSİNİZ
Resmi nikahlı eşi vefat eden kadın ya da erkekler yeni bir evlilik yapana kadar dul aylığı ödemesini alabilir. Anne ya da babası vefat eden ve yetim aylığı almak isteyen erkek çocukları; herhangi bir öğretim kurumunda eğitim almayanlar 18 yaşına, ortaöğretim kurumunda olanlar 20 yaşına ve yükseköğrenim eğitimi alanlar ise 25 yaşına kadar faydalanabilirler. Erkek çocuklarının çalışmasına engel olacak malullük durumunun olması halinde yaşına bakılmaksızın ömür boyu yetim aylığı almaya devam eder.
Anne ya da babası vefat eden ve yetim aylığı almak isteyen kız çocuklarının ise yaş şartı aranmaksızın yalnızca evlenene ya da sigortalı bir işe girene kadar bu maaşı alabilirler. Kız çocuğunun boşanması ya da işte ayrılması durumunda kesilen aylık yeniden bağlanır. Ölen sigortalının anne ya da babası ölüm aylığını talep edebilirler. Ancak anne ya da babanın mal varlıklarının olmaması, hiçbir sosyal güvence veya gelirinin bulunmaması, sigortalı kişinin ölmeden önce bakmakla yükümlü olduğu eşi veya çocuğunun bulunmaması gerekir.
Genel olarak yetim aylığından yararlanmak için bekar, dul veya boşanmış olunması şarttır. Aynı zamanda yetim aylığı alan kişinin sigortalı olarak bir işte çalışmıyor olması da istenilen şartlar arasında yer alır.
Yetim aylığı alınacak anne ya da baba ile çocuklarının aynı sigorta kolundan emekli olmaması da istenilir. Bu durumda anne ya da babanın emekli sandığından emekli olması halinde; yetim aylığı alacak kişinin SSK ya da BAĞ-KUR'dan emekli olması gerekir.
Dul ve yetim aylığı alabilmek için kişinin resmi talepte bulunması lazımdır. Ölüm aylığı talep belgesi ile kişilerin ikamet adreslerinin bulunduğu il ya da ilçelerde bulunan Sigorta Müdürlüklerine bizzat başvurabilirler. Dul ve yetim aylığı ödemeleri sigortalı kişinin ölüm tarihini takip eden ilk ayın başında ödenmeye başlanır. İlk maaş ödemesi en yakın PTT şubelerinden çekilebilir. Aynı zamanda kişinin talep etmesi durumunda ilerleyen süreçte banka değişikliği yapılabilir.
KAYNAK: Posta