SGK'DAN ÇİFT MAAŞTA ALABİLİRSİNİZ

Resmi nikahlı eşi vefat eden kadın ya da erkekler yeni bir evlilik yapana kadar dul aylığı ödemesini alabilir. Anne ya da babası vefat eden ve yetim aylığı almak isteyen erkek çocukları; herhangi bir öğretim kurumunda eğitim almayanlar 18 yaşına, ortaöğretim kurumunda olanlar 20 yaşına ve yükseköğrenim eğitimi alanlar ise 25 yaşına kadar faydalanabilirler. Erkek çocuklarının çalışmasına engel olacak malullük durumunun olması halinde yaşına bakılmaksızın ömür boyu yetim aylığı almaya devam eder.

Anne ya da babası vefat eden ve yetim aylığı almak isteyen kız çocuklarının ise yaş şartı aranmaksızın yalnızca evlenene ya da sigortalı bir işe girene kadar bu maaşı alabilirler. Kız çocuğunun boşanması ya da işte ayrılması durumunda kesilen aylık yeniden bağlanır. Ölen sigortalının anne ya da babası ölüm aylığını talep edebilirler. Ancak anne ya da babanın mal varlıklarının olmaması, hiçbir sosyal güvence veya gelirinin bulunmaması, sigortalı kişinin ölmeden önce bakmakla yükümlü olduğu eşi veya çocuğunun bulunmaması gerekir.