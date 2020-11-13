



Maaş kesilmez ise...



1 Ekim 2008'den önce işe girerek hangi statüde emekli olursa olsun, emekli aylığını kestirmeden 4/A'lı çalışanlar adına SGDP ödenmek zorunda. Emekli işçinin ücretinden yüzde 7.5 oranında destek primi kesilir. Yüzde 22.5 da işveren öder yani toplam yüzde 30. Ayrıca işveren yüzde 2 iş kazası ve meslek hastalığı primi öder. Aylığını kestirip çalışan emekli için ise normal bir sigortalı gibi prim ödeniyor.