Emeklilikte son yılın hesabı! EYT ile kimler emeklilik listesinde?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için çalışmalar devam ediyor. Hükümetin EYT mevzusunda çok net açıklamalarının olması, bu alanda düzenleme bekleyen vatandaşların umutlarını kırıyor olsa da hali hazırda düzenleme için de beklemedeler.
EYT'LİLERLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEME GELECEK Mİ?
Emeklilikte yaşa takılanlar emekli olamadıkları için çalışma hayatına devam ediyor ve çalıştıkça, emekli aylıklarında düşüş yaşanıyor. Bunun önlenmesi için emeklilikte yaşa takılanların, yaşa takıldıkları günden bugüne kadar geçirdikleri sürelerin çalıştıkları süre boyunca emekli maaşlarının düşmemesini sağlayacak bir yöntem üzerinde çalışılıyor. Yapılacak olan bu değişiklikle beraber emeklilikte yaşa takılanların çalışmaya devam etseler bile ya da bir başka deyişle erken emeklilik hakkı tanınmasa da maaşlarının düşmemesi sağlanacak.
EYT'LİLERİN EMEKLİLİKLERİ İÇİN FİNLANDİYA MODELİ Mİ GELİYOR?
EYT'li vatandaşlar yaş şartının düzenlenmesi için çalışmalarına devam ediyorlar. Geçmiş dönemde yürütülen bu çalışmalarda Finlandiya modeli sıkça konuşulan konu başlıklarından biri olmuştu.
Bu modelin Türkiye'de de özellikle emeklilikte yaşa takılan vatandaşların emeklilikleri için kullanılabileceği ifade edilmişti. O dönemde bu alanda çalışmaların olduğu da söylenmiş ancak daha sonra EYT konusuna dair gelen açıklamalar ile bu düzenleme unutulmuştu. Ancak son günlerde bazı basın organları Finlandiya modeline dair yeniden haberler üretmeye başladılar. Bu içeriklerde Finlandiya modelinin EYT'liler için uygulanabileceği haberleri yer almıştı.
FİNLANDİYA MODELİ NEDİR?
Finlandiya modeli normal emeklilik standartlarını sağlamayanların erken emeklilikte maaşlarından kesinti yapılması sistemi.
Bu modele göre 65 yaşında emekli olacak bir kişi 64 yaşında emeklilik talep ederse bağlanacak aylık maaş oranı belli bir yüzde ile düşüyor. Örneğin 65 yaşında emekli olacak bir kişi 64 yaşında emekli olduğunda normal maaşından yüzde 4 daha az maaş alıyor.
TBMM'DE SON EYT ÇALIŞMALARI VE HÜKÜMETİN EYT PLANI
TBMM'nin açılmaasının ardından emeklilikte yaşa takılanlar için yeni kanun teklifleri ve soru önergeleri gelmeye başladı.
Bu durumda hükümetin ne düşündüğü çok önemli. Zira TBMM'de en fazla milletvekili AK Parti'nde. Bunun dışında MHP'nin milletvekili sayısıda oldukça önemli. EYT konusunda hükümet kanadından gelen son açıklamaların üzerinden çok uzun süre geçti.
Ancak o dönemde başta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamalarda EYT konusunda herhangi bir çalışma olmayacağı yönündeydi. Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı'nın eyt konusunda bilinen çalışmaları bulunmuyor.
HANGİ EYT'LİLER EMEKLİ OLACAK?
Tüm bu gelişmelerin yanında EYT konusunda sürpriz bir adım gelirse, tüm EYT'liler aynı anda emekli olamayacaklar. Burada uygulanacak olan emeklilik formülü ise şu şekilde;
1999 tarihinden yani düzenlemenin hayata geçirilmesinden önce işe giren EYT'li kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl sigortalılık şartı ile birlikte 5000 prim şartlarını tamamladıklarında emekli olabilecekler.
01.05.2008 GÜNÜNDEN SONRA İŞE GİREN ERKEKLERİN EMEKLİLİK ŞARTLARI
Normal Emeklilik Şartları:
7200 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan erkekler 60 yaşında emekli olur ama diğerleri için tablo aşağıdadır.
01.01.2036 ile 31.12.2037 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 61 yaş, 01.01.2038 ile 31.12.2039 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 62 yaş, 01.01.2040 ile 31.12.2041 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 63 yaş, 01.01.2042 ile 31.12.2043 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 64 yaş, 01.01.2044 ile 31.12.2045 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 65 yaş, 01.01.2046 ile 31.12.2047 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 66 yaş.
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