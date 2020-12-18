SGK PRİM BORCU OLAN NASIL EMEKLİ OLUR?

Palandöken, bu durumda olanların prim borçlarının yapılandırılarak emekli olabilmeleri için yeni bir protokol beklediğini belirtti. Konuyla alakalı olarak Palandöken; prim borcu nedeniyle emekli olamayan esnaf ve sanatkarlar için Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu bankaları arasında en son 2018 yılında imzalanan iş birliği protokolünün bu dönemde de tekrarlanması gerektiğini belirtti. Geçmişte prim borcu olan ve emekli olmak isteyen pek çok esnafın bu protokol sayesinde bankadan almış olduğu krediler ile prim borcunu yapılandırıp emekli olduğunu hatırlattı. Vatandaşlar arasında güncel olarak SGK borcu olan emekli olabilir mi sorusunun yanıtı araştırılmaya devam ediliyor.