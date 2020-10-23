SGK SSK girişi olan binlerce insana müjde beklediği haber geldi!

SGK girişi olan vatandaşların bekledikleri müjdeli haber sonunda geldi. Büyük müjde ile binlerce vatandaşın suratı gülmeye devam ediyor. Prim rakamı 3600 günden 1999 güne inmesi büyük bir yankı uyandırdı. 3600 prim gün ödemesi emekli olmak için zorunlu koşullardan bir tanesidir. İşte son dakika haberleri ve tüm haberler sayfamızda..
3600 Günden Emekli Olmak İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?
• 3600 günden erken emekli olabilmek için vatandaşların sigorta başlangıç tarihinin 9 Eylül 1999 ve öncesine ait olması gerekir. (08.09.1999 tarihinden önce sigorta başlangıcı olmayanların 3600 günden emekliğe hak kazanmaları mümkün değildir.)
• 15 yıllık sigorta süresinin tamamlanmış olması şarttır. Bu sigorta süresi 9.09.1999-30.04.2008 tarihleri arasında tamamlanmalıdır.
• 3600 prim günü ödemesi işveren ya da isteğe bağlı olarak SGK'ya ödenmelidir.
• Son olarak yaş şartlarının da yerine getirmesi lazımdır.
• 31.12.2011 tarihinden önce sigortalı olan 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim günün dolduran erkekler 55 yaşında; kadınlar ise 54 yaşında emekliğe hak kazanırlar.
• 9.09.1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı (takvim.com.tr) yapılmasına rağmen 31.12.2011 tarihine kadar prim gününü doldurmamış olan erkek çalışanlar 59 yaşında, kadın çalışanlar ise 58 yaşında 3600 günden emekli olabilirler.
Kadın Sigortalılar 3600 Günden Kaç Yaşında Emekli Olabilirler?
15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim günü kriterlerinin dolduğu tarih emeklilik yaşını doğrudan etkiler. Belirlenen tarihler arasında bu iki şartı yerine getiren kadın çalışanların emekli olma yaşları belirlenmiştir:
• 24.05.2002- 23.05.2005 tarihleri arasında 52 yaşında,
• 24.05.2005- 23.05.2008 tarihleri arasında 54 yaşında,
• 24.05.2008- 23.05.2011 tarihleri arasında 56 yaşında,
• 24.04.2011 tarihinden sonra 58 yaşında
Erkek Sigortalılar 3600 Günden Kaç Yaşında Emekli Olabilirler?
Kadın sigortalılarda olduğu gibi, SGK kapsamında sigortalı olarak çalışan erkek adayların 15 yıllık sigorta zamanını ve 3600 prim gününü tamamladıkları tarihin hemen ardından yaş şartına bakılır. Belirlenen tarihler arasında bu iki şartı yerine getiren erkek çalışanların emekli olma yaşları belirlenmiştir