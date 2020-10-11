EMEKLİ MAAŞI NASIL SORGULANIR?

Emekli maaşını sorgulayabilmek için öncelikle e-Devlet şifrenizin olması gereklidir. e-Devlet şifreniz eğer yoksa şifreyi PTT şubesinden alabilirsiniz.

Şifreyi aldıktan sonra e-Devlet sitesine giriş yapın. Ardından 4/A emekli aylık bilgisi, 4/B emekli aylık bilgisi veya 4/C yazarak kısa yoldan erişebilirsiniz. Listede aylık bilgisi bölümüne giriş yaparak önünüze gelecek olan sayfada gelir bilginize ayrıntılı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu sayfada aylık kesintiler de yer almaktadır.

4/A EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA İŞLEMİ

Emekli maaşı hesaplama 4/A yani eski adıyla SSK için e-SGK sistemi üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Bu sorgulamanın yapılabilmesi için izlenmesi gereken yol şu şekilde olmaktadır;

- https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/servlet adresine giriş yapılması gereklidir.

- Açılan sayfada girilmesi gereken bilgiler(T.C. kimlik numarası, SSK sicil numarası, Baba adı, Nüfus il, Doğum tarihi) tamamlandıktan sonra 'Sorgula' butonuna tıklanmalıdır.