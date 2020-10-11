Emeklilik için yerine getirmeniz gereken en önemli şartlar emeklilik yaşının doldurulması ve prim ödenen gün sayısının tamamlanmasıdır. Peki emeklilik gün sayısı nasıl hesaplanır? Emekli olduğumda ne kadar maaş alırım? Yasalarla belirlen prim günü ve şartları yerine getiren vatandaşlar ne kadar emekli maaşı alacağını merak ediyor. İşte son dakika haberleri ve detaylar
EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?
e.sgk.gov.tr internet adresine giriş yapın. Sonrasında 'vatandaş' sekmesine basın. Burada önünüze gelen sayfada 'Emekli Aylığı ve İkramiye Hesaplama' bölümüne gelerek hangi sigorta koluna bağlı çalışıyor iseniz ekrandan sorgulama gerçekleştirin.
Fakat sorgulama gerçekleştirmek için 3600 gün sigortalılık süresini tamamlamış olmanız gerekmektedir.
EMEKLİ MAAŞI NASIL SORGULANIR?
Emekli maaşını sorgulayabilmek için öncelikle e-Devlet şifrenizin olması gereklidir. e-Devlet şifreniz eğer yoksa şifreyi PTT şubesinden alabilirsiniz.
Şifreyi aldıktan sonra e-Devlet sitesine giriş yapın. Ardından 4/A emekli aylık bilgisi, 4/B emekli aylık bilgisi veya 4/C yazarak kısa yoldan erişebilirsiniz. Listede aylık bilgisi bölümüne giriş yaparak önünüze gelecek olan sayfada gelir bilginize ayrıntılı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu sayfada aylık kesintiler de yer almaktadır.
4/A EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA İŞLEMİ
Emekli maaşı hesaplama 4/A yani eski adıyla SSK için e-SGK sistemi üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Bu sorgulamanın yapılabilmesi için izlenmesi gereken yol şu şekilde olmaktadır;
- https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/servlet adresine giriş yapılması gereklidir.
- Açılan sayfada girilmesi gereken bilgiler(T.C. kimlik numarası, SSK sicil numarası, Baba adı, Nüfus il, Doğum tarihi) tamamlandıktan sonra 'Sorgula' butonuna tıklanmalıdır.
SGK 4/B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA
4/B'liler yani Bağ-kurlular'da SGK maaş hesaplama robotuyla emekli maaşlarını öğrenebiliyor. Ancak bunun için E-Devlet üzerinden giriş yapılması yani kişinin e-Devlet şifresine sahip olması gerekmektedir.
https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-hesaplama Adresine giriş yapın ve E-Devlet üyeliğinize girin. Ardından karşınıza maaş sorgulama ekranı çıkacaktır. Buradan gerekli işlemleri yaparak istediğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz.