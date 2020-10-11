SGK tarafından bir genelge yayımlandı. Yayımlanan genelgede devletin vatandaşlara sağladığı desteklere yer verildi. İşte o destekler ve başvuru bilgileri. Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az gündelikçi ve bakıcı olarak çalışan kadınlara ,2020 yılında günlük 1.96 TL iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeyecek. 9 günlük toplam prim 17.64 TL olacak. 10 gün ve üzeri çalışamayanlar, primlerini kendileri yatırabiliyor.
İşte devletten vatandaşlara verilen o desteklerin detayları.
İŞ GÖRMEZLİK
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan geçici iş görmeklik raporu alan vatandaşlar asgari ücret artışından faydalanabiliyor. 2020 yılının gelmesi ile birlikte asgari ücret zammı eklendi ve yüzde 15 'lik zamla iş görmezlik ödeneği günlük 98.10 TL 'ye çıkarıldı. Öğrenci ile çırakların istirahatlı olduğu günlerdeki ödeme ise 40 TL.
EV HİZMETİNDE ÇALIŞANLAR
Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az gündelikçi ve bakıcı olarak çalışan kadınlara ,2020 yılında günlük 1.96 TL iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeyecek. 9 günlük toplam prim 17.64 TL olacak. 10 gün ve üzeri çalışamayanlar, primlerini kendileri yatırabiliyor. Bunların 2020'de ödeyecekleri prim tutarı aylık 956.48 TL 'ye yükseldi.
27 GÜN PRİM YATIRACAKLAR
Sanatçılar, şoförler ve orman işçileri , kendi primlerini kendileri yatırıyor. 27 gün prim ödemesi yapılır ve 30 gün yatırılmış sayılır. Bu kapsamda Orman işçisi 913, şoförler ve sanatçılar ise 860 TL ödeme yapacak ve 30 gün prim ödemiş sayılacaklar. İşsiz kaldıklarında maaş almak amacıyla prim ödemek isteyenler 2020'de aylık toplam 941 lira prim ödeyebilir. Tarım sigortalıların primi ise 478 lira.
İSTEĞE GÖRE SİGORTALILAR
İsteğe göre sigortalı olan Bağ Kur 'lular ise aylık 941 TL ödeme yapacak.
İŞSİZLERE GSS PRİMİ
Sigortası olmayanlar ise GSS 'ye tabi oluyor. Otomatik olarak GSS 'ye dahil edilen bu vatandaşlar ayda 88.29 TL prim ödemesi yaparak sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor.
202 TL OLDU
SSK ya da Bağkur 'lu olan kadınlar ile eşi çalışmayanlara, yeni doğan çocuklar için ödeme yapılır. 180 TL olan bu ödeme bu sene 202 TL 'ye yükseldi. Parayı almak için SGK il Müdürlüğüne müracaat edebilirsiniz.
İŞSİZLİK MAAŞI
İşsizlik maaşı alabilmek için işsiz kalan vatandaşların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:
- Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
- Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
- Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
- Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,
2020 yılı için işsizlik maaşı en düşük 1168 , en yüksek 2335 TL.
Başvuru için işsiz kaldıktan sonra İŞKUR 'a müracaat edin.
CENAZE YARDIMI
Vefat eden bir kişi adına 360 günlük sigorta primi yaptırılması, bu ödemenin alınması için yeterli. Ölümün gerçekleştiği tarihte kişinin sigortalı olması şartı aranmamaktadır. Bu ödemede 5 yıllık zamanaşımı var. Ödenek 31 Aralık'a kadar 716 liraydı. 1 Ocak itibarıyla 801 liraya çıktı. Bunun için dilekçeyle sosyal güvenlik merkezlerine başvurmak yeterli.
AİLE VE ÇOCUK ZAMMI
6 yaşından küçük 2 çocuğu olan ve eşi çalışmayan bir memurun aylık ödeneği 478 TL seviyesine yükseldi. Çalışmayan eşler için ise memura 332 TL ödeniyor.
Çocuk yardımı ise 0-6 yaş için 73, 6 yaş üstü için 36.52 TL.
2020 Ocak zammı ile birlikte eş yardımı 295 TL 'den 332 'TL 'ye çıktı.
0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık 433 lira ödenirken, bu tutar aylık 478 liraya çıktı.