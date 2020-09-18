SGK diş teli tedavisi fiyatını karşılıyor mu? 2020 devlette ve özelde diş teli fiyatları nedir?

Diş teli tedavisi gerek diş sağlığı için gerekse de estetik açısından pekçok kişi tarafından tercih edilmektedir. Peki SGK diş teli tedavisi fiyatını karşılıyor mu? Kimileri devlet kimileri ise özel hastanelerde diş teli tedavisi olmayı tercih ediyor. Dolayısıyla gündemde sıkça araştırılanlar arasında fiyatlar yer alıyor. 2020 devlette ve özelde diş teli fiyatları nedir? Sorusunun yanıtını haberimizde derledik.
SGK DEVLET DİŞ TELİ TEDAVİSİNİ KARŞILAR MI?
SGK diş teli tedavisi hizmeti sunmaktadır. Diş teli tedavisi kapsamında ortodonti uzmanları hizmet vermektedir. Diş teli tedavisi için öncelikli olarak bölgede mevcut olan mikropların temizlenmesi hedeflenir. Ardından hekim tarafından detaylı bir muayene yapılır ve diş telleri takılır. Tedavinin tüm aşamalarında düzenli olarak muayehaneye gitmek ve kontrolleri yapmak oldukça önemlidir.
Devlet hastanesinden diş teli tedavisi almak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunlar:
Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığı ile diş teli tedavisi hizmeti almak isteyen kişilerin 18 yaşından küçük olması gerekmektedir.
18 yaşından büyük olan vatandaşların diş teli tedavisi devlet tarafından karşılanmamaktadır.
Diş teli tedavisi kapsamında kişinin masrafları SGK tarafından karşılanmaktadır. Ancak tedavi sırasında kullanılan malzemeler, kişi tarafından ödenmelidir. Ekstra donanım ve malzemeler indirimli olarak kişilerin sigortasından kesilmektedir.
Diş teli tedavisinden ücretsiz olarak faydalanmak için 18 yaşının altındayken dişçiye başvurmak oldukça önemlidir. Devlet hastanelerinde diş teli tedavisi için bir sene ya da iki sene sonraya randevu verilebilmektedir. Bu gibi durumlarda kişinin 18 yaşını geçmesi halinde, diş teli hizmetinden çıkarılması söz konusu olacaktır.
DEVLET HASTANESİ DİŞ TELİ FİYATLARI NE KADAR?
Devlet hastanesinde diş teli tedavisi fiyatları kullanılan malzemelere göre değişmektedir. Özel hastaneler ya da diş muayenehalerinde diş teli tedavileri 2 Bin TL ve 7 Bin TL arasında değişmektedir. Devlet hastanelerinde uygulanan tedavilerde kullanılan malzemelerin ücretleri alınmaktadır. Bundan dolayı da özel hastanelerde uygulanan fiyatlardan daha uygun olmaktadır. Kişiler tedavinin yüzde ellisini karşılamaktadır. Bunun yanında diş teli tedavisi, devlet hastanelerinin yoğunluğunun en çok olduğu bölümlerden biridir.
Bundan dolayı da vatandaşların erken süreçte başvuru yapması gerekmektedir. 2019 senesinde alınan randevularda tedavi için 2020 ya da 2021 tarihi randevu olarak verilebilir. Bu sebeple de 18 yaşını aşmadan, gerekli kontrolleri yaptırmak ve randevu almak oldukça önem teşkil eder. Şayet devlet hastanesi çok yoğunsa, hekim tarafından bir rapor hazırlanır. Bu rapor aracılığı ile kişiler özel hastanelerde, aynı kriterlerde diş teli uygulaması yaptırabilir.