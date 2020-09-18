SGK diş teli tedavisi fiyatını karşılıyor mu? 2020 devlette ve özelde diş teli fiyatları nedir?

DEVLET HASTANESİ DİŞ TELİ FİYATLARI NE KADAR?

Devlet hastanesinde diş teli tedavisi fiyatları kullanılan malzemelere göre değişmektedir. Özel hastaneler ya da diş muayenehalerinde diş teli tedavileri 2 Bin TL ve 7 Bin TL arasında değişmektedir. Devlet hastanelerinde uygulanan tedavilerde kullanılan malzemelerin ücretleri alınmaktadır. Bundan dolayı da özel hastanelerde uygulanan fiyatlardan daha uygun olmaktadır. Kişiler tedavinin yüzde ellisini karşılamaktadır. Bunun yanında diş teli tedavisi, devlet hastanelerinin yoğunluğunun en çok olduğu bölümlerden biridir.

Bundan dolayı da vatandaşların erken süreçte başvuru yapması gerekmektedir. 2019 senesinde alınan randevularda tedavi için 2020 ya da 2021 tarihi randevu olarak verilebilir. Bu sebeple de 18 yaşını aşmadan, gerekli kontrolleri yaptırmak ve randevu almak oldukça önem teşkil eder. Şayet devlet hastanesi çok yoğunsa, hekim tarafından bir rapor hazırlanır. Bu rapor aracılığı ile kişiler özel hastanelerde, aynı kriterlerde diş teli uygulaması yaptırabilir.