İşlemler e-Devlet'te

SSK'lıların emeklilik başvuruları işten çıkışları sonrası SGK'ya yapılıyor. Çalışanların pek çoğu bu işlem için Sosyal Güvenlik Kurumu'na şahsen başvuru yapmak gerektiğini düşünüyor. Halbuki bu işlem e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. E-Devlet üzerinden SGK'nın verdiği hizmetler listesinde "Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi" linkinden bu başvuru yapılabiliyor. Bu sayede kişiler SGK'ya gitmeden de emekli aylığı bağlatma başvurusunda bulunabiliyorlar.

Dolayısıyla işverenine emekli olmak için ayrılmak istediğini ileten ve işten çıkışı yapılan bir kişi e-Devlet üzerinden aylık başvurusunu yapıp, aylığını da bankadan alabilir. Hem kendisini, hem SGK personelini riske atmadan bu yöntemle yapılacak işlemler, e-Devlet'ten en çok hizmeti sağlayan kurum olan SGK'nın da emeklerinin karşılığını bulmasını sağlayacaktır.Kısa çalışmada emeklilik primi Corona virüs salgını nedeniyle işyerlerinin bir bölümünde kısa çalışmaya gidildi.