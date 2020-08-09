Emekli maaşınızı hemen kontrol edin! Emekli maaşına haciz gelir mi?

Emekli maaşları ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçmiş dönemlerde emekli maaşlarına SGK, SSK, Bağ-Kur emekli maaşlarına herhangi bir şekilde e-haciz uygulaması yapılamıyordu. Ancak bundan böyle yapılan düzenlemelerle beraber milyonlarca vatandaşımızın maaşlarına e-haciz uygulaması konulabilecek.
EMEKLİ MAAŞINA HACİZ KONULAMAZ FARUK ERDEM AÇIKLADI
Emeklilerin maaşlarına haciz uygulaması yapılamıyor. Bunun iki istisnası bulunuyor. Sadece nafaka ödemeleri ve kurum ödemeleri hacizle alınıyor
Ben bir emekliyim. Maaşıma haciz geldi. Acaba emeklilerin maaşına haciz gelmesi doğru mu? Bu yasal mı? İtiraz edebilir miyim? (İsmi saklı) Öncelikle belirtelim. Emekli maaşına, dul yetim aylığına (2 istisna hariç) kendi izni olmadan haciz işlemi uygulanamaz.
Bankalar, emeklinin izni olmadan o paradan kesinti, aktarma yapamaz, hesabı mevduat hesabı gibi kullanamaz. 5510 sayılı Yasa'nın 93. maddesi açıkça, "Emeklilerin gelir, aylık ve ödenekleri haczedilemez" diyor. Kanun sadece SGK nezdinde doğacak alacaklar ve nafaka ödemesinde hacze izin veriyor ve bu da maaşın dörtte birine uygulanabiliyor.
İTİRAZ EDİN TAKİBİ DURSUN
Kredi alırken ya da kredi kartı anlaşması yaparken imzaladığınız sözleşmelere dikkat edin. Maaşa haciz konulacağıyla ilgili bir madde varsa bankayla görüşmenizde fayda var. İcra daireleri emeklinin yazılı rızası yoksa haciz taleplerini reddediyor. İcra takibi başlatılırsa icra dairesine gidip emekli olduğunuzu belirtip itiraz edin, takip durdurulacaktır
BANKA BLOKE EDEMEZ
Bazı durumlarda, bilhassa kredi kart borçlarında eğer aynı bankadan maaş alınıyorsa ilgili banka maaşın tamamını bloke edebiliyor. Ancak bankanın böyle bir hakkı ve yetkisi bulunmuyor. Borçlu ve ailesinin geçinmeleri için gerekli miktar düşüldükten sonra haciz yapılması gerekiyor. Birden fazla haciz var ise sıraya konuyor. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemiyor.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'un 93'üncü maddesi gereğince bu durum, sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez şeklinde belirlenmiştir. Daha fazla bilgi almak için http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/06/20060616-1.htm linkini tıklayabilirsiniz.
Bu maddeye göre belirtilenleri kısaca emekli maaşının haczedilmesi, yasalara göre emekli olan kişinin onayı alınmadan mümkün değildir şeklinde özetleyebiliriz. Peki, hangi durumlara haciz işlemi gerçekleştirilebilir?
HANGİ DURUMLARDA HACİZ GERÇEKLEŞİR?
Yasalara göre emeklinin onayı olmadan emekli maaşına haciz getirilemez. Ancak emekli maaşına haciz gelmesi ile sonuçlanan durumlarda mevcuttur. Buna göre yine 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'un 88 maddesine göre Sosyal Güvenlik Kurumu'nun emekliden prim, Sosyal Güvenlik Destek Primi gibi alacakları varsa haciz edebilir.
Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarını düzenleyerek Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcu olan ve emekli aylığı bağlanmış olanların, maaşlarının dörtte birini haczedebilir. Böyle bir durumla karşı karşıya kalındığında haczedilecek maaş miktarı emekli maaşının yüzde 25'ini geçemez.
Aynı zamanda nafaka borçları dışındaki bir nedenden dolayı emekli maaşı haczedilemiyor.