Çalışan milyonların en büyük hayali bir an önce emekli olabilmektir. Bu anlamda internette çeşitli araştırmalar yapılıyor. Erken emeklilik için çeşitli yollar mevcut askerlik ve doğum borçlanması, yıpranma payının yanı sıra kısmi emeklilik de bunlardan biri... Eğer kısmi emeklilik seçilirse 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için 15 yıl sigortalılık süresine sahip olmak, 3 bin 600 gün (10 yıl) prim ödemek ve yaş şartını tamamlamak gerekiyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.
10 YIL ÇALIŞANA EMEKLİLİK FIRSATI!
Çalışanların en büyük hayali, emekli olmak. Çeşitli durumlarda erken emeklilik imkanı sunuluyor. Milyonlarca çalışanın merak ettiği ''Nasıl emekli olurum? Ne zaman emekli olurum? 3600 günle emeklilik nedir? 10 yıl çalışana emekli olma fırsatı nedir?'' sorularını Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında yanıtladı.
Çalışanların en büyük hayali, emekli olmak. Çeşitli durumlarda erken emeklilik imkanı sunuluyor. Askerlik ve doğum borçlanması, yıpranma payının yanı sıra kısmi emeklilik de bunlardan biri... Eğer kısmi emeklilik seçilirse 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için 15 yıl sigortalılık süresine sahip olmak, 3 bin 600 gün (10 yıl) prim ödemek ve yaş şartını tamamlamak gerekiyor. 3 bin 600 günün tamamlandığı tarih, hangi yaşta emekli olunacağını da belirliyor. Ayrıca erkekler için 55, kadınlar için 50 yaşı da tamamlamak gerekiyor.
Yaş ve primden hangisi en son tamamlanmışsa ona göre kadınlarda 56, erkeklerde de 58'den başlayan yaşlarda emeklilik kazanılıyor. 9 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008'den sonra sigortalı olanlar ise daha farklı şartlarda değerlendiriliyor. Burada yıl şartı kalkıyor ama prim miktarı uzatılıyor. Prim doldurma şartı 3 bin 600'den 4 bin 500 güne (12.5 yıl) yükseliyor. Yaşın dolması bekleniyor. Emeklilik yaşı da kadınlarda 56'dan 58'e, erkeklerde 58'den 60'a çıkıyor. Kısmi emeklilikte maaş düşük oluyor.
Abim vefat ettikten sonra abimden dolayı anneme maaş bağlandı. Annem vefat ettikten sonra maaş babama devroldu. Babam da vefat edeli 7 ay oldu ben kızıyım babamdan kalan maaşını alabilir miyim? Eşimden ayrıldım. Ayşe Parlar
Babanızın Maaşı Varsa Ve Sizin Geliriniz Yoksa Maaş Alırsınız. Ama Abinizin Maaşını Alamazsınız.
Beş yıllık tazminat nasıl hesaplanır? Zafer Kaya
Her Yıl İçin Bir Brüt Maaş Olarak Hesaplanıyor. Yani Brüt Maaşınız 5 İlye Çarpılacak. Tabi Yüksek İse Maaşınız Kıdem Tazminatı Tavanı Var.
Sokağa çıkma yasağında işe gidemeyenin maaşı ne olur? (ismi saklı)
Sokağa Yasağı Çıkma Yasağı Gibi Zorlayıcı Sebebpler Bir Haftadan Az Sürmüşse Maaş Tam Ödenir Bir Haftadoan Fazla Sürmüşse Bir Haftalık Kısmın Yarısı Ödenir.