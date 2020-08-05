3600 günle 49 yaşında emekli olmak mümkün. Çalışanlar için en önemli hayal erken emekli olmaktır. 3600 günden erken emekli olmak pek çok sigortalı vatandaşın hayallerini süslüyor.
49 Yaşını Doldurana Emeklilik Müjdesi
Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ilk sigorta bildirim tarihi 6 Mayıs 1986 tarihi olan bir SSK'lının emekli olabilmesi için 25 yıl sigortalılık süresi ve 5300 gün prim ödeme ile 49 yaş şartına tabi tutulduğu bilinmektedir. Bu tarihte ilk sigortalılığı başlayan çalışanların SGK'ya bildirilen prim ödemesi ile yaş şartını tamamlaması halinde istediği zaman emekliliğe ayrılma hakkı bulunmaktadır. Emekli aylığının tutarı ise sigortalı çalışanın, çalışma hayatı boyunca prim hesaplanan kazanç tutarı ve prim ödeme gün sayısı iler belirlenmektedir. Bunun yanı sıra prim ödemesi yapılan dönemlerin de büyük önem taşıdığı bilinmektedir.
2000 yılından önce, 1 Ocak 2000 tarihi ile 1 Ekim 2008 tarihi arası ve 1 Ekim 2008'den sonra emekliliğe hak kazanan tarihe kadar SGK'ya ödenen primler arasında farklılıklar bulunmaktadır. Bu süreçlerde hangi dönemde kuruma ne kadar prim ödendiği bilgisi, emekli olunduğunda elde edilen maaş tutarını etkilemektedir. Dolayısıyla sigortalı çalışanın emeklilikten sonra ne kadar aylık alacağı tüm bu verilere göre değişiklik gösterebilmektedir.
3600 Günden Emeklilik Şartları Nelerdir?
Vatandaşlar ne zaman emekli olacağını araştırmaya devam ediyor. 4A, 4B ve 4C sigorta kollarına (eski adlarıyla SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı) mensup olarak çalışanların 3600 günden erken emekli olabilmesi için sigorta başlangıç tarihlerinin 09.09.1999 ve öncesine ait olması gerekmektedir. Bu tarihten sonra sigortaya girişi başlatılmış olan kişilerin 3600 prim gününden emekli olması ne yazık ki mümkün olmamaktadır. Ayrıca 3600 prim günü ödemesinin SGK'ya yapılmış olması ve 15 yıllık sigortalılık süresinin de tamamlanması şarttır. Bu iki şart 09.09.1999 tarihi ile 30.04.2008 tarihleri arasında tamamlanmalıdır.
9.09.1999 ve öncesinde ilk kez sigortalandırılanlardan 31.12.2011 tarihinden önce 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim günün dolduran erkek sigortalılar 55 yaşında; kadınlar sigortalılar ise 54 yaşında emekli olabilmektedir. Bu tarihten önce il kez sigortalılandırılmış olsa bile 31.12.2011 tarihine kadar 3600 prim günü ödemesini doldurmamış olan erkek çalışanlar 59 yaşında, kadın çalışanlar ise 58 yaşında emekli maaş almaya hak kazanmaktadır.