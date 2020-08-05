Malulen emekli olmak için belirtilen şartlar nelerdir? Kimler malulen emekli olabilir?

MALULEN EMEKLİLİK NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?

Malulen emeklilik; kaza, rahatsızlık ya da hastalık gibi çeşitli nedenlerle iş gücünde en az %60 oranında kayıp yaşadığını sağlık kuruluşları tarafından tescilleyen kişilerin elde ettikleri emekli maaşına verilen isimdir. Malulen emekli olabilmek için kişilerin yerine getirmesi gereken şartlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında belirlenmiştir.

Maluliyet durumu yaşayanların Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde en az 10 yıl sigortalı olması gerekir. İş gücü kaybının belirlenen oranda olduğu raporla ispat edilen ve 10 yıllık sigortalılık süresini tamamlayanlardan 1800 prim günü ödemesi şartını yerine getirmesi beklenir. (Yetkilendirilmiş sağlık kuruluşu tarafından verilen raporda "başka birinin sürekli bakımına muhtaç" ifadesinin yer alması durumunda sigortalılık süresi ve prim miktarı şartları aranmaz.)