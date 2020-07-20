SGK, SSK, Bağkur'lu emekliye takviye maaş müjdesi! Emeklilikte yeni dönem!

SİSTEMİN SAC AYAĞI

Yeni modelin dört saç ayağını "Fon gelirlerinin işletilmesi, işverenin devlet desteği ile emeklilik finansmanına dâhil edilmesi, tamamlayıcı emeklilik, çalışanların haklarının korunması" oluşturuyor. Kamu emeklilik sistemi dışındaki sistemlere katılım teşvik edilecek. BES katılımcı sayısı, sistemde kalış süresi ve fon tutarını artıracak şekilde geliştirilecek. İstihdam kalkanıyla işsizliğin önüne geçilecek tedbirler alınırken Başkan Erdoğan'ın duyurduğu tamamlayıcı emeklilik ile birlikte de çifte maaşın önü açılacak

REFAH SEVİYESİ DÜŞMEYECEK

Türkiye'de çalışanlar emekli olduklarında iş hayatında aldıkları maaştan daha düşük bir emekli maaşı alabiliyor. Sistemle sağlanacak ikinci maaş gelirdeki düşüşü önleyecek. Ülkemizde 2017'de başlatılan otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi'nin yeni dönemde TES'e aktarılması düşünülüyor.