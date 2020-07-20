Emekli olmak için 4500 gün dışında hangi şartlar gerekiyor? Emeklilik hangi yıllar arasını kapsıyor?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde 4A, 4B ve 4C sigortalı olarak çalışan işçilerin belirlenen şartlara uyması halinde erken emekli olması söz konusu oluyor. 8 Eylül 1999 öncesinde SGK girişi olan ve 3600 prim gününü tamamlayan vatandaşla emekli olabiliyor. Peki, 1999 tarihinden sonra SGK girişi olanların 4500 gün şartının dışında hangi şatları taşıdıkları durumda emekli olabiliyor?
1999 sonrası girişlerde şartlar değişti!
15 yıl 3600 gün şartı yukarıda belirtilen tarihten önce sigorta girişi bulunanlar için geçerliydi. Peki 08.09.1999 tarihinden sonraki işe girenlerden ne istenecek? Burada da yine iki tarih ve iki ayrı şart sunulmaktadır.
Birinci şart 09.09.1999 ve 01.10.2008 tarihleri arasında sigortalı olmaktır. İkinci şart ise ya 4500 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresini dolduracaksınız ya da 7000 prim gününü.
01.01.2000 Tarihinden itibaren kesintisiz çalışan bir kişi 25 yıl sigortalılık süresinden dolayı 4500 prim günü şartından faydalanamaz ancak 7000 prim gününü tamamlarsa 'Kıdeme Esas Yazıyı' alabilir.
Örnek: 01.01.2000 Tarihinde ilk defa sigortalı olmuş bir kişi 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 prim günü şartları tabidir kıdem yazısını alabilmek için. Bu anlamda sigortalılık süresi 01.01.2025 yılında dolacaktır. Ancak bu kişi 7000 prim gününe sahip ise 01.01.2020 tarihi itibariyle kıdem yazısı alarak iş akdini sonlandırabilir.
2008 yılı sonrası girişliler nasıl tazminat alacaklar?
01.10.2008 Yılından sonra ilk defa sigortalı olan kişilerde ise yukarıda belirtilen şartlar biraz daha uzatılmaktadır. Bu tarih sonrasında girişi olan bir kişiden 5400 prim günü ve yine 25 yıl sigortalılık süresi istenilmektedir veya hizmet süresi aranmaksızın 7200 prim günü şartı talep edilmektedir.
01.01.2010 Tarihinde işe girmiş bir kişi 25 yıl sigortalılık süresini 2035 yılında tamamlayacaktır, ancak 20 yıl kesintisiz çalışırsa 7200 prim günü ile kıdeme esas yazıyı 2030 tarihinde alabilir.
Emekli olur yazısı alana kıdeme esas yazı verilmez!
Günümüzde 15 yıl 3600 prim gününü ya da emekliliğini kazanarak iş akdini sonlandırmak isteyen her personelden bazı şirketler 'Emekli Olur' yazısının yanında bir de 'Kıdeme Esas Yazı' istemektedir.
'Emekli Olur' yazısı 'Kıdeme Esas Yazısı'ndan daha da önceliklidir. Emekli olur yazısı almış bir personelden ayrıca kıdem yazısı talep edilemez. Sosyal Güvenlik Kurumu 'Emekli Olur' yazısı vermiş olduğu bir kişiye ayrıca Kıdeme Esas Yazı düzenlemez.