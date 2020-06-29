

FIRSATI KAÇIRMAYIN

Yasalarımız geçmiş yıllarda çalışılmayan dönemler için geriye dönük ödeme imkanı tanımıyor. Ancak bazı istisnalar ile toplu ödeme yaparak bu günleri satın almak mümkün olabiliyor. Böylece yıllarca çalışmadan toplu ödeme ile erken emeklilik de sağlanıyor. Çalışanların emekli olabilmeleri için belli gün sayısında prim ödemesi gerekiyor.

Bunun yanında yaş ve yıl şartını da yerine getirmeleri lazım. Bazı sigortalılar, yeterli çalışma imkanı bulamadıkları için gereken prim gününü dolduramıyor. Bu sigortalıların emekli olması için sistem askerlik, doğum borçlanması gibi imkanlar da sunuyor.