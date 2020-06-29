SGK-SSK ve Bağkur'luya ikramiye, promosyon, ek ödeme ve zam hakkında Google'da araştırmalar yapıyor. Bu anlamda wmeklilerin kazanç ayı Temmuz'a sayılı gün kaldı. Cuma günü zam oranını öğrenecek olan emekliler, ay içinde hem yeni maaşını hem de Kurban Bayramı ikramiyesini cebine koyacak. Zam oranıyla ilgili heyecanlı bekleyiş sürerken 7 madde konuşulmaya başlandı. 2020 emekliler için kazanç yılı olurken, TÜED gelirleri artıracak, bütçesini rahatlatacak 7 talebi gündeme getirdi. Talepler arasında ikramiye, promosyon ve ek ödeme zammı, aile yardımı ve intibak var. Emekliler bu maddelerin hayata geçip geçmeyeceğini merak ediyor. Peki, 7 maddeyle birlikte ek ödeme, ikramiye, promosyon, intibak ve zam miktarı artacak mı? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
7 TALEP GÜNDEMDE
Temmuz ayı emekliler için zam ve ikramiye ayı olacak. Emeklilerin gelirini artıracak, bütçesini rahatlatacak talepleri de var. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanlar Kurulu, emekliler için 7 talebi gündeme taşıdı.
İŞTE O TALEPLER
● Banka promosyonlarına bir artış daha yapılsın. Promosyon için bir komisyon kurulsun ve bütün taraflar masada olsun.
● Aylıklara yüzdeli zamlar yerine seyyanen zamlar yapılsın.
● Ek ödeme oranları maaşın yüzde 4-5'inden yüzde 9-10'una yükseltilsin.
● 2000 sonrasında emekli olanlar için de intibak düzenlemesi yapılsın.
● Bayram ikramiyeleri günün koşullarına göre yeniden belirlensin ve ardından da her yıl 'yeniden değerleme ölçütüne' ya da 'enflasyona' endekslensin.
● Aile yardımı, çalışanlara yapıldığı gibi emeklilere de yapılsın.
● Emeklilerden sağlıkta katkı payı alınmasın.
TEMMUZ'DA EK ÖDEMEDE ARTIŞ BEKLENMİYOR
Emeklilere ödenen ek ödeme temmuz ayında artacak mı? Ek ödeme oranının yüzde 10'a çıkacağını duydum, doğru mu?
Emekli derneklerinin geçtiğimiz haftalarda bu yönde talebi oldu, konu öyle kamuoyuna yansıdı. Bugün için emekliler maaşının yüzde 4-5'i oranında ek ödeme alıyor. Dernekler bu oranın yüzde 10'a çıkartılmasını istiyor. Ancak bu konuda hükümetin hazırladığı bir çalışma yok. Temmuz ayında ek ödemenin artması pek mümkün gözükmüyor.
Emekliye 1118 lira | SSK SGK ve Bağ-Kur emeklileri bayram ikramiyelerini ne zaman alacak?
Emeklilerin kazanç ayı Temmuz'a sayılı gün kaldı. Cuma günü zam oranını öğrenecek olan emekliler, ay içinde hem yeni maaşını hem de Kurban Bayramı ikramiyesini cebine koyacak.
Emekliler bir yandan Temmuz zammını merak ederken, bir yandan da gözünü bayram ikramiyesine çevirdi. Hem ikramiyenin ödenme tarihi hem de tutarında artış olup olmayacağı merakla bekleniyor.
ENFLASYON AYARI
Kurban Bayramı, 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Emekliler, ödeme erkene çekilmezse 27-30 Temmuz tarihleri arasında 1.000'er TL'lik ikramiyeyi hesabında görecek. Ancak emekliler, ikramiyede artış beklentisi de taşıyor.
Özellikle her yıl ikramiyenin bir önceki yıl gerçekleşen enflasyon oranında artırılması talepleri gündeme geliyor. Eğer ikramiye artışı enflasyona endekslenirse, emeklilere ödenecek tutar, 2019 enflasyon oranı olan yüzde 11.84 artırılarak bin 118 lira 40 kuruşa çıkacak. Dul ve yetimlerin ödemesi de bu oranda artacak.
İKRAMİYE EN GEÇ 27-30 TEMMUZ'DA
SGK'dan aylık alan yaklaşık 13 milyon kişiye bayram ikramiyesi ödenecek. Tarih erkene çekilmezse, 27-30 Temmuz'da hesaplara yatırılacak.
KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?
Temmuz zammı yüzde 4.41 olarak gerçekleşirse; ek ödeme dahil en düşük maaş Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 784 lira 11 kuruştan bin 862 lira 79 kuruşa çıkacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük aylık 2 bin 111 lira 66 kuruştan 2 bin 204 lira 78 kuruşa yükselecek. Memur emeklilerinde ise en düşük maaş 2 bin 661 lira 34 kuruştan 2 bin 778 lira 71 kuruşa ulaşacak.
EN DÜŞÜK MAAŞ 1.500 LİRA
Zamla birlikte senenin ikinci yarısında en düşük SSK emeklisinin aylığı 2.214 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 1.985 liraya çıkacak. En düşük tarım emeklisinin aylığı ise 1.490 lira olacak, ancak nisan ayında çıkan yeni yasa ile en düşük emekli aylığı 1.500 liranın altında olmayacak. Bu nedenle de 1.500 liranın altında emekli aylığı alan SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri temmuz ayından itibaren 1.500 lira olarak emekli maaşlarını alacaklar. Temmuz zammından ise yararlanamayacaklar. Bu yılın başında ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını yüzde 6.50 zamlı almıştı. Temmuz zamlı maaşlarla birlikte ek ödemeler de artacak.
1500 LİRA EMEKLİ AYLIĞINDAN HİSSE ORANINDA YARARLANACAKSINIZ
Malullük, yaşlılık ve ölüm aylıkları 2020 Nisan ayından itibaren 1.500 liranın altında olmayacak deniyor. Ben malulen yüzde 17 oranında emekli aylığı alıyorum. Sadece 350 TL, SGK ödüyor. Maaşım 1.500 lira olmadı. Neden?
Bin 500 liralık emekli aylığı ödemesinden hak sahipleri hisse oranında yararlanabiliyor. Yüzde 17 oranında maaş aldığınıza göre maaşınız 2.060 lira üzerinden hesaplanıyor ve bunun yüzde 17'sine göre maaşınız yatıyor. Aynı oranda emekli aylığı almaya devam edeceksiniz.
DUL VE YETİM AYLIKLARI DA ARTACAK
Vefat eden eşimden yüzde 50 oranında ölüm aylığı alıyorum. Kalan kısmını da kızım alıyor. Kızım bekar ve çalışmıyor. Temmuz ayındaki zamdan hem ben hem de kızım yararlanabilecek mi?
Temmuz ayında dul ve yetim aylıkları da zamlanacak. Ne kadar zam alacağınız 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamı ile netleşecek. Ancak son 5 aylık enflasyona göre yüzde 4.57 zam alacağınız kesin. Bu çerçevede hem sizin alacağınız dul aylığı hem de kızınızın alacağı yetim aylığı artacak.
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