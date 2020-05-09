İşçi, memur ve kendi hesabına çalışan tüm kişiler için emeklilik hakkına kavuşabilmek temelde 3 şartın yerine getirilmesiyle mümkün olabiliyor. Bunlardan ilki sigortalılık süresinin tamamlanması. Sigortalılık süresi, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına bağlı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarih ile tahsis yapılması için yazılı istekte (emeklilik talebinde) bulunduğu tarih, ölen sigortalılar için de ölüm tarihi arasında geçen süre olarak dikkate alınıyor.
ERKEN EMEKLİLİKTE ARANAN DİĞER ÖNEMLİ ŞARTLAR NELER?
Erken emekli olabilmek için 1999 tarihinden önce sigortalı olmak büyük bir avantaj sağlıyor fakat bunun yanında başka şartlar da var. 1999 öncesinde sigortası başlayanların erken emekli olma şartları:
3600 günlük prim ödemesi tamamen yapılmış olmalı.
15 yıllık çalışma süresi dolmuş olmalı.
Çalışanlar 4A, 4B, 4C sigorta gruplarından herhangi birinin kapsamında olmalılar.
Herhangi bir prim borcu bulunmamalı.
Erken emekli olmak için bu şartların yanında bir de yaş koşulunu sağlamak gerekiyor. Bu durum erkek ve kadınlar için farklı oluyor. Ayrıca 3600 prim gününün tamamlandığı tarih de emekli olma yaşını etkiliyor. Belirtilen tarihten sonra sigortalı olan kişilerinse başka koşullara uygun olup olmadığına bakılmaksızın başvuruları kabul edilmiyor.
1999 ÖNCESİNDE SİGORTA BAŞLANGICINA SAHİP OLMANIN OLUMLU YÖNLERİ NELER?
1999 tarihinden önce sigortalı olanlar emekliliğin kapısını aralıyorlar. Yeni belirlenen duruma göre, 1999 yılından önce sigortalı olanlar bazı avantajlara sahip oluyorlar. Bu kişiler:
Erken emekli olma fırsatı elde ederler.
Aralıksız çalışan bir kişinin 3600 prim gününü tamamlamış olduğu kabul edilir.
Bu tarihten sonra sigortalı olan kişilere göre daha yüksek maaş alırlar.
KADINLAR KAÇ YAŞINDA EMEKLİ OLABİLİYOR?
9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortaya giriş yapmış olan kadınların 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 sigorta prim günü ödemelerini tamamladıkları tarihler emekli olacakları yaşın belirlenmesinde önem teşkil ediyor.
24.05.2002 ve 23.05.2005 arasında tamamlayanlar 52 yaşında
24.05.2005 ve 23.05.2008 arasında tamamlayanlar 54 yaşında
24.05.2008 ve 23.05.2011 arasında tamamlayanlar 56 yaşında
24.06.2011 tarihinden sonra tamamlayanlar 58 yaşında emekliliğe hak kazanırlar.
ERKEKLERİN EMEKLİLİK YAŞI KAÇ?
Belirtilen tarihten önce sigorta girişi olan erkeklerin 15 yıl sigortalılık süresini ve 3600 prim günü ödemesini tamamladıkları tarihler emeklilik yaşlarını etkiler.
24.05.2002 ve 23.05.2005 arasında tamamlayanlar 56 yaşında
24.05.2005 ve 23.05.2008 arasında tamamlayanlar 57 yaşında
24.05.2008 ve 23.05.2011 arasında tamamlayanlar 58 yaşında
24.05.2011 ve 23.05.2014 arasında tamamlayanlar 59 yaşında
24.05.2014 tarihinden sonra tamamlayanlar 60 yaşında emekliliğe hak kazanırlar.
EMEKLİ OLMA ŞARTLARI NEDİR?
İşçi, memur ve kendi hesabına çalışan tüm kişiler için emeklilik hakkına kavuşabilmek temelde 3 şartın yerine getirilmesiyle mümkün olabiliyor. Bunlardan ilki sigortalılık süresinin tamamlanması. Sigortalılık süresi, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına bağlı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarih ile tahsis yapılması için yazılı istekte (emeklilik talebinde) bulunduğu tarih, ölen sigortalılar için de ölüm tarihi arasında geçen süre olarak dikkate alınıyor.
SGK'nın kendi web sayfasında verdiği örneğe göre, "İlk defa 01/08/1982 tarihinde hizmet akdine tabi işe başlayan ve 30/09/2009 tarihinde yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan bir sigortalının sigortalılık süresi, tahsis talep tarihinden ilk defa işe başlanılan tarih çıkartılarak aşağıdaki gibi tespit olunur."
Tahsis talep tarihi = 30/09/2009, İlk işe giriş tarihi = 01/08/1982, Sigortalılık süresi = 29/1/27 (27 yıl 1 ay 29 gün)
e-DEVLETTE VAR
Emeklilik için ikinci koşul "prim ödeme gün sayısının" tamamlanmasıdır. İşe giriş tarihine göre kişilerin prim ödeme gün sayıları farklılaşmaktadır. Son olarak ve belki de en önemlisi yine işe giriş tarihine göre değişebilen belirli bir yaşın tamamlanmasıdır. İşte bu 3 koşul bir arada sağlandığında emekli olmaya hak kazanılıyor. Dolayısıyla ne zaman emekli olunacağının bilinmesinde iki tarih çok önemli: Doğum tarihi ve ilk kez sigortalı olunan tarih. Ayrıca prim ödeme gün sayısının da bilinmesi gerekiyor. Prim gün sayınızı e-devlet üzerinden alınabilecek hizmet dökümü sayesinde kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Hemen ifade etmekte fayda var; emeklilikte belirli bir yaşın tamamlanması şartı doğum tarihine göre şekillendiği için doğum tarihini özellikle gün, ay ve yıl olarak emeklilik hesabında kullanmamız gerekiyor.
İlk kez sigortalı olunan tarih sigortalı olunan süreyi ve hangi şartlara tabi olunduğunu belirlemesi açısından önemli bir tarih. Prim ödeme gün sayısı ise emekli maaşını belirleyen çok önemli bir unsur. Dolayısıyla bu 3 tarih emeklilikte çok şeyi belirliyor.
İLK KEZ SİGORTALI OLUNAN TARİH ÖNEMLİ
Emeklilik için gerekli 3 koşulun kimler için nasıl uygulanacağı konusu ise farklılık gösteriyor. Emeklilik şartlarında 4-a'lılar yani eski adıyla SSK'lılar için çok önemli iki tarih söz konusu: 8 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008.
Bu tarihten önceki ve sonraki sigortalılık giriş tarihleri emeklilik şartlarında önemli farklılıklar yaratabiliyor. Örneğin 8 Eylül 1999 tarihinde ilk kez sigortalı olan bir kişi emekli olabilmek için kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş ve 7000 gün prim ödemek zorunda. Buna karşılık 7 Eylül 1999 tarihinde ilk kez sigortalı olan bir kişi, kadın ise 56, erkek ise 58 yaşını doldurduğunda ve 5975 gün prim ödemiş olduğunda emekli olabiliyor. Dolayısıyla emekli olma şartlarında en önemli husus, ilk kez sigortalı olunan tarih.