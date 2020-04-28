Eğer bu şartlara sahip olanlar yaş beklemeden emekli olabilir!

Malullük durumundaki erken emeklilik için en az 10 yıl sigortalılık süresi ve 1800 prim günü gerekir. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında çalışan vatandaşların malulen emekli olabilmesi için bazı şartları taşıması gerekiyor. Peki, bu şartlar nelerdir? Sigortalılık süresi, prim ödemesi ve sigorta başlangıç tarihleri dikkate alınarak erken emekliliğin kapıları aralanmıştır.
MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI
Malulen emekli sayılmak için bir takım şartlar bulunuyor. Bunun bilincinde olan vatandaşlar, internet üzerinden "Malulen emeklilik şartları" şeklinde araştırmalar yapıyor. Genel şartları şu şekilde ifade edebiliriz:
4A kapsamında çalışan kişilerin işten ayrılması gerekiyor
4B kapsamında çalışan kişilerin prim borcu olmamalı, ticari faaliyetine son vermiş olması gerekiyor.
4C kapsamında çalışan kişinin görevinden ayrılması gerekiyor.
Çalışan kişinin en az yüzde 60 ve daha üstü oranında güç kaybının olması raporla tespit edilmesi gerekiyor. (Sağlık Kurulu tarafından)
Kişinin sigortalı olarak işe başladığı tarihten itibaren en az 1800 gün prim ödemiş olması ve hizmet süresinin bulunması gerekiyor.
MALULEN EMEKLİ KABUL EDİLECEK HASTALIKLAR NELERDİR?
Malulen emekli olabilmek için şartların kabul edildiği hastalıklar şu şekildedir:
AIDS
Metabolizma bozuklukları
Kalp rahatsızlıkları, kalp yetmezliği
Bazı organ nakilleri
Uzuv kayıpları
İşitme kaybı
Denge bozuklukları
Kişinin kararlarını ve ruh halini etkileyecek psikolojik rahatsızlıklar
İleri düzeyde bipolar bozukluğu
Görme yetisinin kaybolması, retinaya bağlı olan kanamalar,Zeka geriliği
Epilepsi
Bütün kanser türleri (Ölümcül sayılan)
MS
Beyin hasarı sonucunda oluşan hastalıklar
MALULEN EMEKLİLİK İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Yukarıda belirtilen şartları taşıyanlar, malulen emeklilik için başvuruda bulunabilir. Bunun için kurum tarafından örneği hazırlanan Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi ve beraberinde bir fotoğraf ile başvuruda bulunulabilir. Başvurular en son çalışılan iş yerinin bağlı olduğu SGK'ya yapılması gerekmektedir.