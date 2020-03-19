Burun ameliyatları çoğunlukla tekrar şekil vermek, küçültme ya da büyültme uygulamalarının yapılması, burun ucunu kaldırmak ve burundan kemik alınmasını içeren nedenlerle yapılır. Burun ameliyatları yüksek maliyeti olan ve vatandaşların ücretini ödemekte zorlandıkları cerrahi işlemler olarak bilinir. Ancak yasa çerçevesinden belirlenen durumlar için burun estetiği masrafları SGK tarafından ödenir.