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burun estetiği ameliyatını karşılar mı? Devlet hastanelerinde burun estetiği ameliyatı yapılıyor mu?

Teknolojinin gelişimi en çok tıp dünyasındaki yöntemlerin değişmesinde rol oynamıştır. Özellikle ların sayısının arttığı günümüzde vatandaşlar, tarafından karşılanan tedavileri araştırmaya başladı. Estetik ameliyatlarda ise; buruna yapılan operasyonlar başı çekiyor. Peki, burun estetiğini SGK karşılıyor mu? Hangi durumlarda kişilerin burun estetiği masrafları SGK tarafından ödenir? İşte, burun estetiğine ilişkin öğrenilmek istenen bütün ayrıntılar.

  • SGK
  • 19.03.2020 12:01
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  • Son Güncelleme: 19.03.2020 12:02
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SGK burun estetiği ameliyatını karşılar mı?

Burun ameliyatları çoğunlukla tekrar şekil vermek, küçültme ya da büyültme uygulamalarının yapılması, burun ucunu kaldırmak ve burundan kemik alınmasını içeren nedenlerle yapılır. Burun ameliyatları yüksek maliyeti olan ve vatandaşların ücretini ödemekte zorlandıkları cerrahi işlemler olarak bilinir. Ancak yasa çerçevesinden belirlenen durumlar için burun estetiği masrafları SGK tarafından ödenir.

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