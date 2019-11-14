EYT yasası ile birlikte erken emeklilikte gündemdeki yerini koruyor. Bu bağlamda emeklilikte yaşa takılanlar için gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Özellikle Başkan Erdoğan'ın verdiği talimat sonrası siyasi partilerin ve meclis kulislerinde ana gündem konularından birisi EYT yasası oldu. Son olarak Pof. Dr. Vedat Bilgin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğu raporda artık gözler Cumhurbaşkanlığına çevrilmiş durumda. SSK 3600 günden emeklilik şartları doğrudan 08.09.1999 tarihi ve öncesi sigorta girişine sahip 4A hizmet koluna bağlı çalışanları ilgilendirmektedir. Peki EYT kanunu ile erken emeklilik çözülecek mi? İşte 3600 ve 5000 günden emeklilik şartları...

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EYT YASASI SON DURUM NEDİR?

Şuan bir çok model üzerinde çalışıldığı gelen bilgiler arasında ve henüz net bir bilgi yok. Çalışmaların Memurlar için ayrı ve SSK'lı olanlar ile Bağkur'lu olanlar için ayrı ayrı görüşülmesi gerekiyor. Çözüm için düzenlemenin ardından belli bir sürecin işlemesi gerektiğine dikkat çekilirken özellikle emekli olabilmek için yine aşamalı ve uzun bir sürece ihtiyaç duyulduğunun altı çiziliyor.

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