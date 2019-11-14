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  • 14.11.2019 13:09
  • Son Güncelleme: 14.11.2019 13:09

3600 ve 5000 günden emeklilik şartları nedir?

Meclis açılalı 1, ay oldu, milyonlarca 'linin gözü meclis gündeminde. Özellikle basında yer alan 3600 gün prim ve 5000 gün prim ödeme belirsizliği artık çözülüyor. Peki EYT yasası çıkarsa 3600'den mi 5 bin gün primden mi emekli olunacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilen EYT raporunda da emeklilikte yaşa takılanlar için 10 yıl gibi bir süre içerisinde kademeli olarak emekli olması muhtemel verilerin açıklanması EYT için hemen emekli olabileceklerin sayısının 1 milyona yakın bir sayı olması gibi sunumlar emeklilikte yaşa takılanların gerekli şartları taşıması halinde ilk yıl diğerlerinin de kademeli bir şekilde emekli olabileceği görüşünde birleşiyor.

3600 ve 5000 günden emeklilik şartları nedir?

EYT yasası ile birlikte erken emeklilikte gündemdeki yerini koruyor. Bu bağlamda emeklilikte yaşa takılanlar için gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Özellikle Başkan Erdoğan'ın verdiği talimat sonrası siyasi partilerin ve meclis kulislerinde ana gündem konularından birisi EYT yasası oldu. Son olarak Pof. Dr. Vedat Bilgin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğu raporda artık gözler Cumhurbaşkanlığına çevrilmiş durumda. SSK 3600 günden emeklilik şartları doğrudan 08.09.1999 tarihi ve öncesi sigorta girişine sahip 4A hizmet koluna bağlı çalışanları ilgilendirmektedir. Peki EYT kanunu ile erken emeklilik çözülecek mi? İşte 3600 ve 5000 günden emeklilik şartları...

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EYT YASASI SON DURUM NEDİR?

Şuan bir çok model üzerinde çalışıldığı gelen bilgiler arasında ve henüz net bir bilgi yok. Çalışmaların Memurlar için ayrı ve SSK'lı olanlar ile Bağkur'lu olanlar için ayrı ayrı görüşülmesi gerekiyor. Çözüm için düzenlemenin ardından belli bir sürecin işlemesi gerektiğine dikkat çekilirken özellikle emekli olabilmek için yine aşamalı ve uzun bir sürece ihtiyaç duyulduğunun altı çiziliyor.

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