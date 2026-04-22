Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası finali ilk maçında Yunanistan ekibi PAOK, sahasında İspanya temsilcisi Surne Bilbao Basket'i 79-73 mağlup etti.
PAOK Spor Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 16-13 önde tamamlayan ev sahibi ekip, devre arasına da 43-35 üstün girdi.
İLK YARIDA ÜSTÜNLÜĞÜ ELE GEÇİRDİ
İlk periyotta 16-13'lük üstünlük kurdu. Ev sahibi takım, ikinci çeyrekte de skor avantajını koruyarak soyunma odasına 43-35 önde gitmeyi başardı.
İlk yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan Yunanistan temsilcisi, final serisinin ilk ayağında önemli bir ritim yakaladı.
PAOK SKOR AVANTAJINI KORUDU
İkinci devrede de üstünlüğünü sürdüren PAOK, üçüncü periyodu 60-53 önde geçti. Son çeyrekte rakibinin geri dönüşüne izin vermeyen ev sahibi ekip, parkeden 79-73 galip ayrıldı.
Bu sonuçla PAOK, final serisinin ilk maçını kazanarak rövanş öncesi avantajı eline geçirdi.
BEVERLEY VE JAWORSKI ÖNE ÇIKTI
Yunanistan ekibinde Patrick Beverley, 24 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Konuk ekipte ise Justin Jaworski'nin 24 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.
İki yıldız isim maçın en skorer oyuncuları olurken, ilk final karşılaşmasında son sözü PAOK söyledi.
ŞAMPİYON RÖVANŞTA BELLİ OLACAK
FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda şampiyonu belirleyecek rövanş karşılaşması 29 Nisan Çarşamba günü İspanya'da oynanacak.
Bilbao Basket, kendi sahasında ilk maçtaki 6 sayılık farkı kapatmaya çalışacak. PAOK ise deplasmanda avantajını koruyarak kupaya uzanmayı hedefleyecek.