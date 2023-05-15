2. turda 50 bin yeni seçmen oy kullanacak!

14 Mayıs seçimlerinde bu yıl 6 milyona yakın genç ilk defa oy kullandı. Gençlerin 1 milyona yakını İstanbul'da sandık başına gitti. YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların seçilme yeterliliğini kazanamadığını, 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimin yapılmasına karar verildiğini açıkladı.

İKİNCİ TURDA 50 BİN YENİ SEÇMEN OLACAK

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, 18 yaşına girecek yaklaşık 50 bin yeni seçmen bulunuyor. Seçmenler nerede oy kullanacağını YSK'nın internet sitesi ve e-devlet üzerinden görebilecek.