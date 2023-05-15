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    • 16.05.2023 14:17
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    2. turda 50 bin yeni seçmen oy kullanacak!

    14 Mayıs seçimlerinde yaklaşık 6 milyon genç ilk kez oy kullandı.Gençlerin 1 milyona yakını İstanbul'da sandık başına gitti. Seçimin ikinci turunda 28 Mayıs'a kadar 18 yaşına girecek yaklaşık 50 bin genç seçmen ilk defa sandık başına gidecek.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    50 bin yeni seçmen oy kullanacak!

    Türkiye ve yurt dışındaki seçmenler yoğun bir katılım gösterdi.

    Yurt içi katılım oranı yüzde 88,92, yurt dışında ise 52,69 oranında gerçekleşti. 60 milyona yakın seçmen oy kullandı.

    14 Mayıs seçimlerinde bu yıl 6 milyona yakın genç ilk defa oy kullandı. Gençlerin 1 milyona yakını İstanbul'da sandık başına gitti. YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların seçilme yeterliliğini kazanamadığını, 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimin yapılmasına karar verildiğini açıkladı.

    İKİNCİ TURDA 50 BİN YENİ SEÇMEN OLACAK
    Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, 18 yaşına girecek yaklaşık 50 bin yeni seçmen bulunuyor. Seçmenler nerede oy kullanacağını YSK'nın internet sitesi ve e-devlet üzerinden görebilecek.

    Cumhurbaşkanı adayları yeni genç seçmen kitlesini kazanmak için çalışmalarını yoğunlaştıracak. 28 Mayıs tarihine kadar olan süreçte gençlere yönelik etkinliklere daha da ağırlık verilecek.

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    Haberler Seçim 2. turda 50 bin yeni seçmen oy kullanacak!
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