Türkiye sandık başında: Dünyanın en uzun boylu kadını ve adamı oyunu kullandı!

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi yurt genelinde saat 08.00 itibarıyla başlayarak saatler 17.00 gösterdiğinde sona erdi.
DÜNYANIN EN UZUN BOYLU KADINI OYUNU KULLANDI
Safranbolu ilçesinde seçim kurulu görevlileri, 2 metre 15 santimetre boyundaki Gelgi'nin Emek Mahallesi'ndeki evine seyyar sandık götürdü.Sandık görevlileri, Gelgi'ye oy kullanma işlemi hakkında bilgi verdi.
"ÜLKEM İÇİN EN HAYIRLISININ OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM"
Oyunu kullanan Gelgi, gazetecilere, şimdiye kadar okullara giderek oy verdiğini ancak bu seçimde seyyar sandık uygulamasını kullandığını söyledi.Fiziksel olarak hareket etme güçlüğü bulunanlar için seyyar sandık uygulamasının güzel olduğunu belirten Gelgi, "Ülkem için en hayırlısının olmasını temenni ediyorum. Oyumu kullanmış bulunmaktayım, teşekkür ediyorum" dedi.
"DÜNYANIN EN UZUN ADAMI" UNVANLI SULTAN KÖSEN'DE OYUNU KULLANDI
Mardin'de yaşayan 2 metre 51 santimetre boyuyla "dünyanın en uzun boylu adamı" unvanına sahip Sultan Kösen, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Mardin'in Derik ilçesinin kırsal Alibey mahallesinde oy kullandı.