Türkiye sandık başında: Dünyanın en uzun boylu kadını ve adamı oyunu kullandı!

"ÜLKEM İÇİN EN HAYIRLISININ OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Oyunu kullanan Gelgi, gazetecilere, şimdiye kadar okullara giderek oy verdiğini ancak bu seçimde seyyar sandık uygulamasını kullandığını söyledi.Fiziksel olarak hareket etme güçlüğü bulunanlar için seyyar sandık uygulamasının güzel olduğunu belirten Gelgi, "Ülkem için en hayırlısının olmasını temenni ediyorum. Oyumu kullanmış bulunmaktayım, teşekkür ediyorum" dedi.