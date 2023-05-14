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    • Seçim
    • 14.05.2023 18:07
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    • 14.05.2023 18:07
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    Türkiye sandık başında: Dünyanın en uzun boylu kadını ve adamı oyunu kullandı!

    Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Karabük'te yaşayan "dünyanın en uzun boylu kadını" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren, Weaver sendromu hastası Rümeysa Gelgi, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.Mardin'de yaşayan 2 metre 51 santimetre boyuyla "dünyanın en uzun boylu adamı" unvanına sahip Sultan Kösen ise traktör römorkuna binerek oy kullanacağı okula gitti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Dünyanın en uzun kadın ve adamı oyunu kullandı!

    Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi yurt genelinde saat 08.00 itibarıyla başlayarak saatler 17.00 gösterdiğinde sona erdi.

    DÜNYANIN EN UZUN BOYLU KADINI OYUNU KULLANDI
    Safranbolu ilçesinde seçim kurulu görevlileri, 2 metre 15 santimetre boyundaki Gelgi'nin Emek Mahallesi'ndeki evine seyyar sandık götürdü.Sandık görevlileri, Gelgi'ye oy kullanma işlemi hakkında bilgi verdi.

    "ÜLKEM İÇİN EN HAYIRLISININ OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM"
    Oyunu kullanan Gelgi, gazetecilere, şimdiye kadar okullara giderek oy verdiğini ancak bu seçimde seyyar sandık uygulamasını kullandığını söyledi.Fiziksel olarak hareket etme güçlüğü bulunanlar için seyyar sandık uygulamasının güzel olduğunu belirten Gelgi, "Ülkem için en hayırlısının olmasını temenni ediyorum. Oyumu kullanmış bulunmaktayım, teşekkür ediyorum" dedi.

    "DÜNYANIN EN UZUN ADAMI" UNVANLI SULTAN KÖSEN'DE OYUNU KULLANDI
    Mardin'de yaşayan 2 metre 51 santimetre boyuyla "dünyanın en uzun boylu adamı" unvanına sahip Sultan Kösen, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Mardin'in Derik ilçesinin kırsal Alibey mahallesinde oy kullandı.

        TRAKTÖR RÖMORKUNA BİNEREK OY KULLANACAĞI OKULA GİTTİ

        Dede köyünde yaşamını sürdüren, boyunun yanı sıra 27,5 santimetre uzunluğundaki el ve 36,5 santimetrelik ayaklarıyla da 2009'da Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dev adam Kösen, yürüme zorluğu çektiği için talebi üzerine getirilen traktör römorkuna binerek oy kullanacağı Alibey Köyü İlkokulunun önüne geldi.

        "ÜLKEMİZ İÇİN HAYIRLI UĞURLU OLSUN İNŞALLAH"
        2 metre 51 santimetre uzunluğundaki Kösen, 1010 no'lu sandıkta oyunu kullanmak için paravanın arkasına geçti. Kösen, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu kullandıktan sonra "Ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun inşallah" temennisinde bulundu.

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        Haberler Seçim Türkiye sandık başında: Dünyanın en uzun boylu kadını ve adamı oyunu kullandı!
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