Son dakika... Ankara seçim sonucu geldi: İşte ilk veriler...

Son dakika... Ankara'da yaşayan milyonlarca seçmen bugün oy kullanmak için sandık başına gitti. Seçim yasaklarının sona ermesiyle birlikte oy verileri Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili sonuçları olarak ayrı ayrı hurriyet.com.tr adresinden yayınlanıyor. İşte, Ankara Cumhurbaşkanı ve milletvekili Seçim Sonuçları, oy oranları ve oy sayısı...
14 Mayıs 28. dönem milletvekilliği seçimlerinde başkent Ankara'dan 36 milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görev yapmak üzere seçilecek. YSK cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçlarını gece saat 23.59'a kadar ilan edecek.
12 BİN 251 SANDIKTA OY KULLANILDI
Ankara'da toplam 12 bin 251 sandıkta oy kullanımı gerçekleşti.