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    • Seçim
    • 14.05.2023 20:58
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    • 14.05.2023 21:23
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    Son dakika... Ankara seçim sonucu geldi: İşte ilk veriler...

    Son dakika... Türkiye’nin kalbinin attığı Ankara'da seçim sonuçları belli oluyor. YSK’nın seçim yayın yasağını kaldırmasının ardından ilk sonuçlar gelmeye başladı. Ankara milletvekili sonuçları ve Ankara cumhurbaşkanlığı sonuçları takvim.com.tr adresinde olacak. İşte dakika dakika Ankara cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları...

    Ankara’da seçim sonucu: İlk veriler geldi

    Son dakika... Ankara'da yaşayan milyonlarca seçmen bugün oy kullanmak için sandık başına gitti. Seçim yasaklarının sona ermesiyle birlikte oy verileri Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili sonuçları olarak ayrı ayrı hurriyet.com.tr adresinden yayınlanıyor. İşte, Ankara Cumhurbaşkanı ve milletvekili Seçim Sonuçları, oy oranları ve oy sayısı...

    YSK CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ GEÇİCİ SONUÇLARINI GECE İLAN EDECEK
    14 Mayıs 28. dönem milletvekilliği seçimlerinde başkent Ankara'dan 36 milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görev yapmak üzere seçilecek. YSK cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçlarını gece saat 23.59'a kadar ilan edecek.

    12 BİN 251 SANDIKTA OY KULLANILDI
    Ankara'da toplam 12 bin 251 sandıkta oy kullanımı gerçekleşti.
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        Haberler Seçim Son dakika... Ankara seçim sonucu geldi: İşte ilk veriler...
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