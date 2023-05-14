Son dakika... Ankara seçim sonucu geldi: İşte ilk veriler...

Son dakika... Ankara'da yaşayan milyonlarca seçmen bugün oy kullanmak için sandık başına gitti. Seçim yasaklarının sona ermesiyle birlikte oy verileri Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili sonuçları olarak ayrı ayrı hurriyet.com.tr adresinden yayınlanıyor. İşte, Ankara Cumhurbaşkanı ve milletvekili Seçim Sonuçları, oy oranları ve oy sayısı...