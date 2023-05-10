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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

NALLIHAN SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

NALLIHAN CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AKYURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BALA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EVREN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KALECİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MAMAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
POLATLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

NALLIHAN MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AKYURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BALA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EVREN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KALECİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MAMAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
POLATLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 22,582 | Katılım Oranı: %89.15
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %58.7811,416 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %23.934,647 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %16.173,140 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.57111 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.2855 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.2752 oy
%100
Seçmen Sayısı: 23,266 | Katılım Oranı: %81.11
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %54.5110,014 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %43.818,049 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.68309 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 12,133 oy 0
Millet İttifakı
%0 7,139 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%46.51 9,076 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%18.92 3,692 oy 0
İyi Parti
%16.78 3,275 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%15.66 3,057 oy 0
BAĞIMSIZ
%5.25 1,024 oy 0
Saadet Partisi
%0.88 172 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.65 127 oy 0
Vatan Partisi
%0.29 56 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.26 51 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı