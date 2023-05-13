Otogarlarda seçim hareketliliği!

Türkiye saatler sonra seçime gidiyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) oy kullanacak depremzedelerin dönüş işlemleri ve yol masraflarının ödenmesine ilişkin organizasyonu kapsamında seçmenlerin Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nden (AŞTİ) kalkan otobüslerle memleketlerine dönüşleri sürüyor. Dönüşler nedeniyle AŞTİ'de yoğun trafik yaşanıyor. Otobüs firmaları, deprem bölgesindeki illere peş peşe sefer düzenliyor.
OTOGARLARDA SEÇİM HAREKETLİLİĞİDEVAM EDİYOR
Depreme Hatay'da yakalanan Mehmet Vural, afetten sonra Hatay'a ikinci kez gittiğini belirtti. AFAD tarafından depremzedeler için güzel bir uygulama yapıldığını belirten Vural, kuruma teşekkür etti. Hataylı depremzede Ömer Alkaya da AFAD'ın depremzedeler için başlattığı bu uygulamadan memnun olduğunu ifade etti. Ankara'ya 2,5 ay önce geldiğini söyleyen Alkaya, "Memleketimde kızım ve akrabalarım var. Depremde onların evlerine bir şey olmadı. 10 gün orada kalıp Ankara'ya döneceğim." dedi.
TÜRKİYE SAATLER SONRA SANDIK BAŞINA GİDİYOR
Diğer yandan 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde oy kullanabilmek için şehirlerarası yolculuk yapanlar İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlilik oluşturdu. Otogarda çok sayıda normal seferin yolcu kontenjanlarının dolduğu, bazı noktalara ise ek seferler düzenlendiği görüldü. Çoğu çevre illerde bulunan Hataylılar, pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oylarını kullanmak üzere memleketlerine geri dönmeye başladı.