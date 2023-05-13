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    • Seçim
    • 13.05.2023 20:07
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    • 13.05.2023 20:07
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    Otogarlarda seçim hareketliliği devam ediyor: Depremzedeler oy kullanmak için memleketine geri dönüyor!

    14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine saatler kala kayıtlı oldukları yerleşim yerlerine gitmek isteyen seçmenler, memleketlerine doğru gitmeye devam ederken oy kullanabilmek için şehirlerarası yolculuk yapanlar otogarlarda adeta hereketlilik oluşturdu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından şehir dışına çıkmak zorunda kalan Hataylılar, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy kullanabilmek için memleketlerine geri dönüyor. Seçim öncesi Hatay Otogarı'nda da geri dönüşlerin hareketliliği yaşandı. Deprem bölgesine dönen yolcuların yol masrafları da AFAD tarafından karşılanıyor. Hatay Otogarı içerisinde çadırdan oluşturulan tahliye başvuru noktasına gelen vatandaşlar, yol ücretlerini alabilmek için burada kayıt oluşturuyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Otogarlarda seçim hareketliliği!

    Türkiye saatler sonra seçime gidiyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) oy kullanacak depremzedelerin dönüş işlemleri ve yol masraflarının ödenmesine ilişkin organizasyonu kapsamında seçmenlerin Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nden (AŞTİ) kalkan otobüslerle memleketlerine dönüşleri sürüyor. Dönüşler nedeniyle AŞTİ'de yoğun trafik yaşanıyor. Otobüs firmaları, deprem bölgesindeki illere peş peşe sefer düzenliyor.

    OTOGARLARDA SEÇİM HAREKETLİLİĞİDEVAM EDİYOR
    Depreme Hatay'da yakalanan Mehmet Vural, afetten sonra Hatay'a ikinci kez gittiğini belirtti. AFAD tarafından depremzedeler için güzel bir uygulama yapıldığını belirten Vural, kuruma teşekkür etti. Hataylı depremzede Ömer Alkaya da AFAD'ın depremzedeler için başlattığı bu uygulamadan memnun olduğunu ifade etti. Ankara'ya 2,5 ay önce geldiğini söyleyen Alkaya, "Memleketimde kızım ve akrabalarım var. Depremde onların evlerine bir şey olmadı. 10 gün orada kalıp Ankara'ya döneceğim." dedi.

    TÜRKİYE SAATLER SONRA SANDIK BAŞINA GİDİYOR
    Diğer yandan 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde oy kullanabilmek için şehirlerarası yolculuk yapanlar İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlilik oluşturdu. Otogarda çok sayıda normal seferin yolcu kontenjanlarının dolduğu, bazı noktalara ise ek seferler düzenlendiği görüldü. Çoğu çevre illerde bulunan Hataylılar, pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oylarını kullanmak üzere memleketlerine geri dönmeye başladı.

        DEPREMZEDELERİN YOL MASRAFLARI AFAD TARAFINDAN KARŞILANIYOR
        Seçim öncesi Hatay Otogarı'nda da geri dönüşlerin hareketliliği yaşandı. Deprem bölgesine dönen yolcuların yol masrafları da AFAD tarafından karşılanıyor. Hatay Otogarı içerisinde çadırdan oluşturulan tahliye başvuru noktasına gelen vatandaşlar, yol ücretlerini alabilmek için burada kayıt oluşturuyor.

        "OYUMUZU KULLANIP GERİ İSTANBUL'A DÖNECEĞİZ"
        Hatay'a dönen yolculardan Halil Azazi, depremler yüzünden kentten çıkmak zorunda kaldığını ve seçim için memlekete geri döndüğünü söyledi. İstanbul'dan annesiyle oylarını kullanmak için kente geldiğini anlatan Azazi, "Seçim gününde oyumuzu kullanıp geri İstanbul'a döneceğiz." dedi.

        Bilet ücretlerinin AFAD tarafından karşılandığını yoldayken öğrendiğini aktaran Azazi, bunun için müracaat yapacağını belirtti.
        Mersin'den memleketi Hatay'a gelen Fatma Mansuroğlu da kalacak yeri olmadığı için şehir dışına çıkmak zorunda kaldıklarını anlattı. Seçim için memleketlerine geri döndüğünü ifade eden Mansuroğlu, seçim günü oylarını kullanacaklarını ifade etti.



            Mersin'den geldiğini belirten Nasreddin Aşkar da 3 aydır memleketten uzak olduklarını ancak seçimde oy kullanmak üzere Hatay'a geldiğini aktardı. Aşkar, yol masraflarının da karşılandığını kaydetti. Gaziantep'ten gelen Berat Açıkgöz de oy kullanmak için memleketine geldiğini ve otogar içerisinde bulunan müracaat çadırında yol masrafları için kaydını yaptırdığını dile getirdi.

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            Haberler Seçim Otogarlarda seçim hareketliliği devam ediyor: Depremzedeler oy kullanmak için memleketine geri dönüyor!
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