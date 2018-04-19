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3 Bakan öncesi edecek mi?

ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Şu anda , milletvekili i yapılırken Adalet, İçişleri ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlarının görevlerinden ayrılmasını öngören bir düzenleme yoktur. Dolayısıyla 2018 tarihinde yapılacak seçimler öncesinde üç bakanın etmesine gerek bulunmamaktadır." dedi.

3 Bakan seçim öncesi istifa edecek mi?
Bozdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önceki dönemlerde milletvekili i öncesinde Adalet, İçişleri ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlarının görevlerinden ayrıldığını hatırlattı.

Anayasanın 114. maddesinin birinci fıkrasında yer alan, "Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinden önce, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanları çekilir" hükmünün bulunduğunu ve bu hüküm gereğince üç bakanın seçim öncesinde ettiğini ifade eden Bozdağ, 16 Nisan 2017'de yapılan halk oylamasında kabul edilen değişiklikle, söz konusu fıkranın yürürlükten kaldırıldığını bildirdi.

ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, ilga edilen fıkranın, Anayasa değişikliğinin kabul edildiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Şu anda , milletvekili seçimi yapılırken Adalet, İçişleri ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlarının görevlerinden ayrılmasını öngören bir düzenleme yoktur. Dolayısıyla 2018 tarihinde yapılacak seçimler öncesinde üç bakanın istifa etmesine gerek bulunmamaktadır. Bu nedenden dolayı Adalet, İçişleri ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanları, seçim süresince görevlerinin başında olmaya devam edecektir."

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  • 19 Nisan 2018, Perşembe 19:26
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