Ünlü oyuncu Ulaş Tuna Astepe'nin gizemli sevgilisi yüzünü gizledi

Ünlü oyuncu Ulaş Tuna Astepe gönlünü gizemli bir güzele kaptırdı. Yakışıklı oyuncu, sarışın sevgilisiyle Bebek'teki bir mekana gitti. Ancak ikili, dışarıda gazetecilerin olduğunu öğrenince mekandan ayrı ayrı çıktı.

Ünlü oyuncu Ulaş Tuna Astepe'nin gizemli sevgilisi (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)

Oyuncu, muhabirlerin, "İçeride sarışın bir hanımefendi ile eğleniyordunuz. Yeni bir ilişkiye mi başladınız?" sorusuna "Hanımefendi mi" diye şaşırarak cevap verdi. Mekandan 5 dakika sonra ayrılan sarışın güzel ise yüzünü gizlemekle yetindi.