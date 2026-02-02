Ünlü oyuncu Ulaş Tuna Astepe'nin gizemli sevgilisi yüzünü gizledi
Son günlerin popüler ismi Ulaş Tuna Astepe, aşka geldi. Önceki gece Bebek’te sarışın bir güzelle eğlencedeydi.
Ünlü oyuncu Ulaş Tuna Astepe gönlünü gizemli bir güzele kaptırdı. Yakışıklı oyuncu, sarışın sevgilisiyle Bebek'teki bir mekana gitti. Ancak ikili, dışarıda gazetecilerin olduğunu öğrenince mekandan ayrı ayrı çıktı.
Oyuncu, muhabirlerin, "İçeride sarışın bir hanımefendi ile eğleniyordunuz. Yeni bir ilişkiye mi başladınız?" sorusuna "Hanımefendi mi" diye şaşırarak cevap verdi. Mekandan 5 dakika sonra ayrılan sarışın güzel ise yüzünü gizlemekle yetindi.
Mekanda birbirine sarılan sevgililerin keyfi de bir hayli yerindeydi. Önce ünlü oyuncu, sonra sevgilisi mekandan çıktı. İkili soruları yanıtsız bıraktı. Taksiye binerek Bebek'ten ayrıldı.