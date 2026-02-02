'Aynı Yağmur Altında' izleyicisiyle buluşuyor! 9 Şubat'ta ATV ekranlarında

Güçlü hikayesi ve çarpıcı karakterleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyecek dizinin ilk bölümü 9 Şubat Pazartesi akşamı yayınlanacak. 'İlk kez uzaktan birisi dokundu kalbime sanki, hayatım boyunca hep onu arıyormuşum ya da aradığım beni bulmuş gibi…' Başrollerinde Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı, hikayesi Londra'dan İstanbul'a uzanan 'Aynı Yağmur Altında', yayınlanan yeni tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Ali ve Rosa'nın aileleri, inanç farklılıkları ve karşılarına çıkan tehditlerle sınanacak aşkını gözler önüne seren tanıtım, izleyicide büyük heyecan yarattı. 'Ben seni daha önce de görmüştüm' cümlesiyle başlayan bu aşkın, tüm engellerin üstesinden nasıl geleceği ise şimdiden merak konusu.

Dizinin konusu ise şöyle; kendini insan hakları mücadelesine adamış olan Rosa'nın hayatı Londra'da katıldığı bir Gazze protestosunda tümden değişir. Aynı protestoda ilk kez karşılaştığı Ali'yle yolları İstanbul'da tekrar kesişir. İkili kısa sürede birbirine aşık olur, ancak bu aşk ikisinin de felaketi olacaktır.