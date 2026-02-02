ATV ekranlarının sevilen dizisi A.B.İ.'den başarı hikayesi

Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı A.B.İ. dizisi, İlk 3 bölümde reyting rekorları kırdı. Hem ekranda hem dijitalde aynı anda başarı yakalamayı başardı. Sadece 3 haftada YouTube'da 20 milyon izlenmeyi aşarak dijital dünyada adeta gövde gösterisi yaptı. Üstelik bu başarı sınırları da aştı; A.B.İ'nin yükselişi global medyada da yankı buldu. Kenan İmirzalıoğlu'nun ağırlığı, Afra Saraçoğlu'nun enerjisi… Güçlü oyunculuk, tempolu hikaye ve doğru prodüksiyon birleşince sonuç kaçınılmaz oldu. A.B.İ, daha yolun başında ama şimdiden "sezonun olayı" unvanını cebine koydu. Kısacası… A.B.İ sadece bir dizi değil, bir başarı hikayesi. Ve bu hikâye daha yeni başlıyor.

