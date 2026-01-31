PODCAST CANLI YAYIN

Ünlü şef Danilo Zanna'dan yürek burkan itiraf: ‘Babamı ambulansa binerken Facetime’da son kez gördüm’

Ünlü şef Danilo Zanna, pandemi döneminde yaşadığı büyük kaybı anlattı. Danilo Zanna’nın, "Babamın cenazesine bile gidemedim" sözleri yürekleri burktu.

Kaynak Gazete
İtalyan şef Danilo Zanna, önceki gün bir programa konuk oldu.

Programın en çarpıcı anları Danilo Zanna'nın babasını Covid-19 sürecinde kaybettiğini anlattığı dakikalarda yaşandı.

Ünlü şef Danilo Zann ve pandemi sürecinde kaybettiği babası Armando Zanna (Fotoğraf sosyal medyadan alınmıştır)

O anları anlatırken sesi titreyen Zanna, "Babam nefes almakta çok zorlanıyordu, sanki koşuyormuş gibiydi"dedi. Son vedayı ise şu sözlerle anlattı:"Ambulansa binmeden önce bana 'Danilo, FaceTime'dan arasana' dedi. Biz onu en son o an gördük."

Zanna, ʺ Cenazeye bile gidemedikʺ diyerek yaşadığı travmanın altını çizdi

'30 GÜN BOYUNCA AĞLAYAMADIK'

Babasının vefatından sonra yassürecini yaşayamadıklarınıdile getiren Zanna, "Otuz gün boyunca ağlayamadık. Çocuk var diye güçlü durmaya çalıştık. Cenazeye bile gidemedik" sözleriylepandemi dönemindeyaşanan büyük travmayadikkat çekti. Annesinin debu süreçte çok zorlandığınısöyleyen Zanna,"Annem aylarca kimseye dokunamadı. Çok ağır bir dönemdi"ifadelerini kullandı.

