Ünlü şef Danilo Zanna'dan yürek burkan itiraf: ‘Babamı ambulansa binerken Facetime’da son kez gördüm’
Ünlü şef Danilo Zanna, pandemi döneminde yaşadığı büyük kaybı anlattı. Danilo Zanna’nın, "Babamın cenazesine bile gidemedim" sözleri yürekleri burktu.
İtalyan şef Danilo Zanna, önceki gün bir programa konuk oldu.
Programın en çarpıcı anları Danilo Zanna'nın babasını Covid-19 sürecinde kaybettiğini anlattığı dakikalarda yaşandı.
O anları anlatırken sesi titreyen Zanna, "Babam nefes almakta çok zorlanıyordu, sanki koşuyormuş gibiydi"dedi. Son vedayı ise şu sözlerle anlattı:"Ambulansa binmeden önce bana 'Danilo, FaceTime'dan arasana' dedi. Biz onu en son o an gördük."
'30 GÜN BOYUNCA AĞLAYAMADIK'
Babasının vefatından sonra yassürecini yaşayamadıklarınıdile getiren Zanna, "Otuz gün boyunca ağlayamadık. Çocuk var diye güçlü durmaya çalıştık. Cenazeye bile gidemedik" sözleriylepandemi dönemindeyaşanan büyük travmayadikkat çekti. Annesinin debu süreçte çok zorlandığınısöyleyen Zanna,"Annem aylarca kimseye dokunamadı. Çok ağır bir dönemdi"ifadelerini kullandı.