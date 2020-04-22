MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna'dan kahreden haber! Armando Zanna hayatını kaybetti...
MasterChef ile adını geniş kitlelere duyuran İtalyan Şef Danilo Zanna, Instagram hesabından acı haberi duyurdu. Sempatik tavırları, mutlu ailesi ve lezzetli yemekleriyle ile dikkat çeken 38 yaşındaki İtalyan Şef Danilo Zanna, babası Armando Zanna'nın hayatını kaybettiğini açıkladığı paylaşımda, "Bana bir erkeğin değerlerini öğreten ve bana yaşama saygı duymayı ve sevmeyi öğreten bir adam babam." sözleriyle sevenlerini duygulandırdı. İşte MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna'nın babasını kaybettiğini açıkladığı hüzün dolu satırlar...
'MasterChef Türkiye' yarışmasıyla kendini Türkiye'ye sevdiren Danilo Zanna, İtalya'da yaşayan babası Armando Zanna'yı kaybetmenin acısıyla sarsıldı. Zanna, "Bana bir erkeğin değerlerini öğreten ve bana yaşama saygı duymayı, sevmeyi öğreten bir adam babam." sözleriyle duygusal bir paylaşımda bulundu.