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MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna'dan kahreden haber! Armando Zanna hayatını kaybetti...

MasterChef ile adını geniş kitlelere duyuran İtalyan Şef Danilo Zanna, Instagram hesabından acı haberi duyurdu. Sempatik tavırları, mutlu ailesi ve lezzetli yemekleriyle ile dikkat çeken 38 yaşındaki İtalyan Şef Danilo Zanna, babası Armando Zanna'nın hayatını kaybettiğini açıkladığı paylaşımda, "Bana bir erkeğin değerlerini öğreten ve bana yaşama saygı duymayı ve sevmeyi öğreten bir adam babam." sözleriyle sevenlerini duygulandırdı. İşte MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna'nın babasını kaybettiğini açıkladığı hüzün dolu satırlar...

22.04.2020 14:37 - Son Güncelleme: 22.04.2020 15:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





