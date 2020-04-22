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MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna'dan kahreden haber! Armando Zanna hayatını kaybetti...

MasterChef ile adını geniş kitlelere duyuran İtalyan Şef Danilo Zanna, Instagram hesabından acı haberi duyurdu. Sempatik tavırları, mutlu ailesi ve lezzetli yemekleriyle ile dikkat çeken 38 yaşındaki İtalyan Şef Danilo Zanna, babası Armando Zanna'nın hayatını kaybettiğini açıkladığı paylaşımda, "Bana bir erkeğin değerlerini öğreten ve bana yaşama saygı duymayı ve sevmeyi öğreten bir adam babam." sözleriyle sevenlerini duygulandırdı. İşte MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna'nın babasını kaybettiğini açıkladığı hüzün dolu satırlar...

22.04.2020 14:37 - Son Güncelleme: 22.04.2020 15:19
MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna'dan kahreden haber! Armando Zanna hayatını kaybetti...

'MasterChef Türkiye' yarışmasıyla kendini Türkiye'ye sevdiren Danilo Zanna, İtalya'da yaşayan babası Armando Zanna'yı kaybetmenin acısıyla sarsıldı. Zanna, "Bana bir erkeğin değerlerini öğreten ve bana yaşama saygı duymayı, sevmeyi öğreten bir adam babam." sözleriyle duygusal bir paylaşımda bulundu.

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MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna'dan kahreden haber! Armando Zanna hayatını kaybetti...

Uzun zamandır Türkiye'de yaşayan Danilo Zanna, hayatının şokunu yaşadı.

MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna'dan kahreden haber! Armando Zanna hayatını kaybetti...

Uzun zamandır Türkiye'de yaşayan Zanna babasının vefat ettiğini duyurdu. Ünlü şef duygularını şu sözlerle dile getirdi:

MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna'dan kahreden haber! Armando Zanna hayatını kaybetti...

"Kalbim çok acı çekiyor, maalesef babam Armando'yu dün gece kaybettik. Bana bir erkeğin değerlerini öğreten ve bana yaşama saygı duymayı ve sevmeyi öğreten bir adam babam. Şimdi dinlenecek ve kalbimizde yaşayacak."

MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna'dan kahreden haber! Armando Zanna hayatını kaybetti...

Babasının vefat haberiyle sarsılan ünlü şefe dostları destek oldu. Zanna'nın sevenleri baş sağlığında bulundu.

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